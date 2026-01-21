No cesan las muertes violentas en el municipio de Soledad (Atlántico). En la mañana de este miércoles 21 de enero fue asesinado un joven en el barrio Prado Soledad. Las autoridades investigan el caso.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el homicidio con arma de fuego ocurrió a las 11:00 a. m., cuando el hoy occiso se encontraba en la parte externa de una barbería.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Ángel Rafael Pacheco Pacheco, de 25 años, quien fue atacado por un sicario que se desplazaba a pie, llegó hasta el lugar y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

Tras escuchar las detonaciones, la comunidad salió de inmediato a auxiliar al joven, quien quedó gravemente herido. Posteriormente, lo trasladaron al Hospital Universidad del Norte, donde los especialistas de turno confirmaron su deceso ante las lesiones que sufrió.

“Gracias a la rápida reacción del personal de la zona de atención, se logró la captura de Michell de Leones Martínez, de 20 años, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver, marca Police Positive, modelo MKC .38 Special CTG, color negro, calibre .38L, sin numeración visible. Esta persona está siendo presentada en la URI Soledad”, comunicó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Sobre el capturado

La institución policial agregó que el capturado, quien presuntamente sería integrante de ‘Los Costeños’, presenta siete registros en el Spoa, en calidad de indiciado por los delitos de extorsión, porte ilegal de armas de fuego, incendio y concierto para delinquir.

“Los hechos, al parecer, obedecen a un ajuste de cuentas, toda vez que el victimario manifestó que la víctima le adeudaba una suma de dinero”, indicó la fuente judicial en las últimas horas, añadiendo que el occiso no tiene anotaciones.