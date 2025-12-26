En un operativo realizado por la Policía del Atlántico en el municipio de Sabanagrande se logró el desmantelamiento de una fábrica clandestina de licor adulterado, la captura de dos personas y la incautación de pólvora, evitando así la comercialización de estos productos en vísperas de la celebración de las fiestas de fin de año.

Estos resultados se dieron mediante diligencias de registro y allanamiento, lideradas por la Unidad Básica de Investigación Criminal SEPRO- DEATA, en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y con el apoyo del Ejército Nacional, en los barrios la María Dos, Gaitán y San Juan Bosco del municipio Sabanagrande.

Durante el operativo, las autoridades descubrieron que un inmueble funcionaba como un alambique para el procesamiento de este peligroso alcohol artesanal en grandes cantidades, por lo que procedieron a la incautación de 182 botellas de aguardiente, dos botellas de tequila, cuatro botellas aperitivo, 600 capuchones tipo Vodka y 12 frascos de colorantes de sabores artificiales.

“En algunas botellas de licor incautado se observa a simple vista partículas de suciedad flotando en el licor”, reportó la Policía.

Por este hecho fueron capturados dos hombres de 65 y 44 años, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación por el delito de corrupción de alimentos e imitación o simulación de alimentos.

“Los delincuentes consiguen la adulteración de estos productos con la adición de ciertos compuestos químicos, perjudiciales para el ser humano. Estos productos son conseguidos fácilmente en el mercado a bajo costo, la principal materia prima sería el alcohol metílico o 2-propanol. Las botellas son recicladas, en ocasiones recolectadas de la basura”, detalló la Policía en su reporte.

El operativo también permitió la incautación de 100 kilos de pólvora, representada en 630 volcanes, 24 matasuegras, 16 tortas 24 cracking rositas china, tres paquetes de metralletas, 153 cuatro golpes, 655 bengalas estrellitas, 60 unidades de cracker barrel, nueve unidades de faltan cinco para las doce, cinco tortas coyote, 101 voladores pequeños, 253 voladores grandes, 10 chorreras, 370 tiritas, tres cartillas triquitraque y 100 bengalas.

Cómo identificar licor adulterado

- Desconfiar de las bebidas alcohólicas que estén por debajo de los valores habituales.

- Comprar el licor en sitios de confianza.

- Revisar el aspecto de las botellas antes de consumir su contenido y dudar de cualquier deterioro en su presentación.

- Verificar que el licor no tenga sedimentos.

- Revisar la estampilla de seguridad, cerciorarse que no esté rota o en mal estado, y que no presente inconsistencias en su impresión, entre otros.

- Revisar que las pestañas de los empaques tetra pack no tengan residuos de pegamento.

- En caso de tener dudas, usar la aplicación móvil Edesk, disponible para dispositivos Android y Iphone, con la que se puede confirmar la originalidad de la estampilla.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico (e), agradece el suministro de información que permita desmantelar fábricas de licor adulterado o sitios donde se almacene, denunciando a la línea 123 o al número del cuadrante más cercano.