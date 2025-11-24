La violencia volvió a tocar la puerta del municipio de Baranoa la noche de este domingo 23 de noviembre, luego de que registrara dos ataques armados casi que en simultáneo, dejando un hombre y una mujer heridos en hechos aislados.

Leer más: Ya van cuatro internos recapturados tras fuga de CAI en Soledad

El primer caso ocurrió en el barrio 11 de Noviembre, a eso de las 8:35 p. m., cuando dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta color negro atacaron a disparos a un hombre identificado como Jairo Rafael Pérez Villafañe, conocido en la zona como El Bolsa, de 30 años.

Tras el ataque, el hombre fue rápidamente trasladado a un hospital local y posteriormente fue remitido a la Clínica Reina Catalina, donde recibe atención médica.

Ataque en El Oasis

Tan solo 10 minutos después, exactamente a las 8:45 p. m., los habitantes del barrio El Oasis dieron voces de alerta a la Policía informando de unos sujetos que había irrumpido en la vivienda de una mujer para luego herirla a bala.

La lesionada responde al nombre de Sorel Elvira Vargas Gutiérrez, de 42 años de edad, quien presenta múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo tras ser baleada.

La mujer fue trasladada hasta un centro asistencial cercano y luego fue remitida a la Clínica Reina Catalina debido a la complejidad de sus heridas.

Es de anotar que uniformados de la Estación de Policía Baranoa, en coordinación con personal SIJIN, SIPOL y la patrulla de vigilancia, adelantan las actuaciones correspondientes, entre ellas la recopilación de información, verificación de elementos materiales probatorios y labores de patrullaje, con el fin de establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.