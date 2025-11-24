La Policía Metropolitana de Barranquilla informó en la noche de este domingo 23 de noviembre que logró recapturar a uno de los internos que se había fugado del CAI Hipódromo, en Soledad.

Leer también: Se conocen las identidades de los cuatro internos que siguen prófugos tras escaparse del CAI Hipódromo en Soledad

Hay que recordar que en la madrugada de este domingo un total de siete presos que estaban internados en el sitio, ubicado en la carrera 30 con calle 26 en el barrio Hipódromo de Soledad, se fugaron luego de abrir un hueco en el techo de una de las celdas.

De esos siete presos, tres fueron recapturados en los municipios de Malambo y Soledad, exactamente en el barrio Villa Concord y La Arboleda, zona en la que se encontraban Axel Gabriel Morales Benavides, Joel Vizcaíno Caballero y José Luis Barrios Álvarez, quienes se encuentran recluidos por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Ahora, de los cuatro que continuaban prófugos, identificados como integrantes de ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’, fue recapturado uno más. Las autoridades no dieron a conocer la identidad del nuevo capturado.

Más temprano se conocieron los nombres de los cuatro internos que aún estaban prófugos: Osneider Enrique Daza Bolívar, capturado por homicidio; Omar Sebastián Fábregas Ferrer, capturado porte ilegal de armas de fuego; Antony José Paredes Cordero, capturado por porte ilegal de armas de fuego; y Luis Franyer Mendoza Reyes, capturado porte ilegal de arma de fuego.

Importante: Jueza envía a prisión a Edinson Serrano, señalado de tentativa de feminicidio contra Johanna Baca, mujer que cayó de un cuarto piso en Soledad

El operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla para dar con el paradero de los otros tres reclusos continúa en Soledad y zonas aledañas.