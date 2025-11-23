El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Soledad impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Edinson Manuel García Serrano, investigado por la Fiscalía por el presunto delito de tentativa de feminicidio agravado.

Leer más: CTI de la Fiscalía capturó en Soledad a hombre señalado de empujar a su pareja desde cuarto piso de edificio

El caso se registró al pasado 10 de septiembre del 2025, cuando su compañera sentimental, Johanna Alexandra Baca Echeverría, cayó desde la ventana del cuarto piso de la torre 13 del conjunto residencial Puerto Armónica, en el municipio de Soledad.

En un inicio, García Serrano afirmó que la caída había sido accidental, versión que quedó en duda tras la aparición de nuevos testimonios.

Allegados de la mujer aseguraron a EL HERALDO que ella no intentó suicidarse, tal y como trataron de sugerir las autoridades, sino que fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su pareja.

Familiares también señalaron la actitud del procesado después del hecho. En declaraciones dadas previamente a medios locales, donde César Baca, hermano de la víctima, aseguró que el hombre desapareció tras el incidente y no acompañó la recuperación de la mujer.

“Todavía seguimos con la incógnita, ya que si no hubiera sido como nosotros pensamos, como todo el mundo dice, por bueno o por malo estuviera con su mujer 24/7”, aseguró el familiar.

Estas declaraciones fueron tenidas en cuenta por los investigadores del CTI, quienes verificaron versiones, inspeccionaron el lugar y recogieron pruebas que reforzaron la hipótesis de un presunto atentado y no de un hecho accidental.

Con los elementos recaudados, la Fiscalía solicitó una orden de captura que fue ejecutada el 7 de noviembre en Soledad.

En las audiencias posteriores, el ente acusador imputó a García el delito de tentativa de feminicidio agravado y pidió medida de aseguramiento intramural, petición que fue acogida por la jueza del caso, quien argumentó que existen indicios suficientes para considerar al hombre como posible autor de los hechos.

El INPEC fue notificado para su traslado a la cárcel Modelo o al centro penitenciario El Bosque, en Barranquilla, mientras el proceso avanza.

Entre tanto, Johanna Baca permanece bajo seguimiento médico y su evolución es monitoreada por especialistas, mientras la investigación sigue su curso hacia las siguientes etapas procesales.