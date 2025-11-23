En la madrugada de este domingo 23 de noviembre, de acuerdo al reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, al menos siete internos que permanecían en el CAI Hipódromo en Soledad se fugaron del recinto.

El informe de las autoridades relata que en el recinto carcelario, ubicado en la carrera 30 con calle 26 en el barrio Hipódromo de Soledad, un grupo de presos que estaban en una celda rompieron el techo e hicieron un hueco, mismo del que solo pudieron escapar siete reclusos —los más delgados—, ya que el agujero no era muy grande.

EL HERALDO conoció que, de esos siete presos, tres fueron recapturados en los municipios de Malambo y Soledad, exactamente en el barrio Villa Concord y La Arboleda, zona en la que se encontraban Axel Gabriel Morales Benavides, Joel Vizcaíno Caballero y José Luis Barrios Álvarez, quienes se encuentran recluidos por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Cuatro internos siguen prófugos

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que adelante un operativo para dar con el paradero de las cuatro personas restantes, requeridas por delitos como homicidio, extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

“Los equipos de inteligencia, investigación y patrullaje urbano se encuentran desplegados en puntos estratégicos del área metropolitana”, declaró el teniente Coronel Belkyn Villareal, comandante Operativo Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades detallaron que los internos que continúan prófugos serían integrantes de ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’.

Fueron identificados como: Osneider Enrique Daza Bolívar, capturado por homicidio; Omar Sebastián Fábregas Ferrer, capturado porte ilegal de armas de fuego; Antony José Paredes Cordero, capturado por porte ilegal de armas de fuego; y Luis Franyer Mendoza Reyes, capturado porte ilegal de arma de fuego.