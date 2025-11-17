En las últimas horas empezó a circular la información sobre el nuevo destino del general Edwin Urrego Pedraza, quien hasta hace unos días estuvo al frente de la Policía Metropolitana de Barranquilla y que, por motivos que hoy no están del todo claros, dejó el cargo de manera sorpresiva.

Recordemos que desde el viernes anterior empezó correr un rumor en los pasillos del comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre la salida del cargo del comandante Urrego, quien, casualmente, cumplía ese mismo día un año al frente de la institución armada con vigilancia en esta jurisdicción.

Luego se ventiló que su salida se había dado por el allanamiento de la semana anterior al domicilio del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el exclusivo sector de Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia.

Esa versión de la salida del comandante por el allanamiento tomó más relevancia, cuando, en un aparente intento por salvarlo, se conoció de una carta enviada por la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, refiriéndose al allanamiento a la vivienda del ministro Benedetti.

En la misiva, la magistrada Lombana confirmó que ella misma planificó y dirigió el allanamiento en la propiedad de Benedetti. De hecho, en el mismo escrito, la togada agradeció el acompañamiento de la Fuerza Pública en la diligencia judicial.

Sobre el procedimiento, Lombana destacó del personal que acompañó la diligencia “la disciplina, el resguardo de la información y sobre todo el respeto por la Ley, lo que permitió que la actividad probatoria se adelantara con todo éxito”.

También aclaró que ella misma solicitó el acompañamiento de diferentes especialidades policiales, DIJIN, SIJIN, GOES y afirmó que los uniformados “no tuvieron conocimiento de la misión sino hasta su ejecución”.

Visita del director

Todo parecía indicar que el general Urrego dejaría el uniforme, pero una visita a Barranquilla este domingo 16 de noviembre del nuevo director de la Policía, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, habría traído nuevas ideas sobre su destino.

El alcalde de Barranquilla Alejandro Char, a través de su cuenta de X, agradeció la visita del general Rincón Zambrano y destacó la incorporación de 350 nuevos policías para nuestra ciudad.

“Gracias a la visita del Director de la Policía Nacional, brigadier general William Rincón Zambrano, y por la excelente noticia de la incorporación de 350 nuevos policías para nuestra ciudad. Agradecemos además la suma de dos secciones adicionales de UNDEMO, con 150 policías más, que llegarán en febrero de 2026 para apoyar los operativos especiales y mejorar la capacidad de reacción en toda Barranquilla”, publicó inicialmente Char.

Renglón seguido indicó: “La seguridad es un compromiso diario. Nosotros seguiremos entregando todas las herramientas y el respaldo necesario, para que ustedes puedan cumplir su misión de enfrentar este flagelo y devolverle a nuestra gente la tranquilidad que merece”.

EL HERALDO conoció que en esa reunión se habría propuesto al general Urrego como nuevo director de la Regional 8 de Policía, cargo que estaba en manos del general Gelver Yecid Peña, jefe además de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La regional 8 es una unidad de comando que organiza varios departamentos de policía y policías metropolitanas de la región Caribe, y por el conocimiento de Urrego de la zona sería de gran ayuda para seguir combatiendo a las estructuras criminales que tienen el dominio de la jurisdicción.