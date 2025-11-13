Durante la noche de este miércoles 12 de noviembre fue perpetrado un ataque a bala que dejó como saldo un hombre muerto tras ser atacado por dos desconocidos en moto.

Leer más: Víctimas de masacre en Villa Cordialidad serían integrantes de ‘los Costeños’

El hecho de sangre se perpetró en la calle 41 con carrera 15, en el barrio Mundo Feliz, municipio de Galapa.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Dilan Jesús Grau Barranco alias Dilan, de 28 años de edad.

Según el informe suministrado por las autoridades, Grau Barranco se encontraba enfrente de una chatarrería a eso de las 9:28 p. m., cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta NKD color negro lo abordaron.

Acto seguido, el parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos al hombre, para posteriormente darse a la fuga con su cómplice con rumbo desconocido.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada hasta el Hospital de Galapa donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.

Es importante mencionar que, el hoy occiso, había ido capturado en octubre del año 2021 por porte ilegal de armas de fuego en el barrio Los Caracoles, Sabanagrande.

Para ese entonces, la captura se había realizado en la carrera 12 con calle 14, cuando los policías del cuadrante le practicaron un registro personal a Grau, quien portaba arma un arma de fuego, tipo pistola, de fabricación artesanal, con un cartucho 9 milímetros.

EL HERALDO conoció que a alias Dilan le figuraban al menos, 10 anotaciones judiciales por múltiples delitos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores.