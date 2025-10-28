En la madrugada de este lunes 27 de octubre, un accidente de tránsito dejó dos personas lesionadas en la avenida Cordialidad, a la altura de la carrera 14, sector del barrio Cevillar, en el suroriente de Barranquilla.

El siniestro, ocurrido hacia las 12:23 a. m., involucró un automóvil de servicio público tipo taxi, de placas JPP-203, conducido por Héctor García, y una motocicleta de placas LNW-06H, manejada por Stiven David Silvera Crespo.

Según el informe preliminar, el taxi se desplazaba en sentido norte–sur por la avenida Cordialidad, mientras que la motocicleta transitaba por la carrera 14 en dirección oriente–occidente. Ambos vehículos colisionaron en la intersección.

Como resultado del choque, Stiven Silvera sufrió politraumatismos en la pierna izquierda y el brazo derecho, mientras que su acompañante, María Alejandra Pérez Cuevas, de 20 años, presentó lesiones en el pie derecho y la pierna izquierda. Ambos fueron trasladados a la Clínica La Victoria, donde reciben atención médica.

Las autoridades de tránsito se encuentran investigando las causas del accidente para establecer las responsabilidades del caso.