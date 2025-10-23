Sven Robert Stefan Nystrom es el nombre del ciudadano oriundo de Suecia que fue rescatado por la Alcaldía de Cartagena en los últimos días, al encontrarse en situación de calle con problemas de salud.

Pero, al conocerse el video de la entidad también se pudo conocer que se trata del mismo hombre que fue arrestado en Barranquilla el 27 de febrero de 2023, acusado de intentar robarse un automóvil en el norte de la capital del Atlántico.

En esa ocasión, el ciudadano fue enviado por parte de un juez de garantías a un centro carcelario por el delito de hurto calificado en grado de tentativa. Se registró en ese momento que fue trasladado a la cárcel El Bosque de Barranquilla.

De acuerdo con el registro del caso, Nyström había hurtado un automotor y se disponía a escapar de la escena. Sin embargo, cuadras más adelante fue alcanzado por unidades de la Policía Nacional, gracias a la oportuna información de la comunidad.

Ahora, más de dos años después, sale a la luz su paradero, que no estaba en la cárcel, sino en la ciudad de Cartagena. En el video publicado por el mismo alcalde Dumek Turbay se relata que la Secretaría de Desarrollo en el medio del procedimiento, y notando que tenía una restricción judicial que le impedía salir del país, acordó con la Fiscalía General de la Nación para que el hombre pudiera regresar a su país de origen.

En atención al llamado ciudadano, acudimos a asistir a un habitante de calle que estaba en muy malas condiciones de salud.



Se trata de Sven Robert Stefan Nyström, ciudadano sueco de 57 años quien recibió acompañamiento integral de la @SecparCTG, y el Consulado de Suecia.



Este relato da a entender que el ciudadano sueco logró subsanar su situación judicial en Barranquilla y que luego se trasladó a la capital de Bolívar, donde vivió en las calles.

La Alcaldía de Cartagena señaló que ahora el caso está en manos de Migración Colombia, entidad que queda a cargo del proceso para que Sven Robert Stefan Nystrom pueda regresar a Suecia.