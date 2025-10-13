Un hombre de 38 años requerido por las autoridades fue capturado por unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla en el municipio de Malambo.

Las autoridades reportaron que la detención se dio durante un plan de registro, solicitud y verificación de antecedentes a personas y vehículos en la carrera 5 con calle 4. La patrulla de vigilancia detectó, mediante el sistema PDA, que el individuo tenía antecedentes judiciales positivos.

El capturado deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, resaltó la labor realizada por los uniformados en medio de los operativos.

“Este resultado evidencia la efectividad de los operativos de control y vigilancia de nuestra institución, y demuestra el compromiso permanente de la Policía Nacional con la seguridad de todos los ciudadanos”, manifestó el general Urrego Pedraza.