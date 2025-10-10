El consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, cumplió este viernes 10 de octubre con su tercer día de encuentros con autoridades del Atlántico, en el marco de la paz urbana entre los grupos criminales ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’ que hoy está en fase exploratoria de diálogos con el Gobierno nacional.

El alto funcionario se reunió con el alcalde Alejandro Char, tal y como se había anunciado el jueves anterior, cuando se llevó la primera mesa de trabajo con alcaldes del área metropolitana de Barranquilla, Policía, gremios y representantes de la academia.

Hasta el momento, los pormenores de ese encuentro se mantienen en reserva, pero, de manera extraoficial, se conoció que solo habría sido para socialización del proyecto de paz que se plantea entre los grupos que hoy dominan el crimen en este territorio.

Cabe recordar que el mandatario de los barranquilleros ha mantenido una posición distante frente al pacto entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’. “Todos queremos la paz, pero primero está la ley y la institucionalidad”, manifestó Char, días atrás, en relación al acuerdo.