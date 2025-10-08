En un acto de respeto y compromiso con la vida, la Policía Nacional en Barranquilla, a través del Grupo de Policía Comunitaria y la Patrulla Púrpura, acompañó una velatón en memoria de todas las mujeres víctimas de violencia de género.

La actividad se desarrolló durante la noche de este martes 7 de octubre en el barrio Ciudadela 20 de Julio, donde la comunidad del conjunto residencial Metro Centro se unió para rendir un sentido homenaje a las mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia.

Principalmente, la velatón estaba dirigida en memoria de Kelly Jhoana de Arco, quien había sido asesinada por su expareja sentimental el pasado lunes 6 de octubre en el interior del complejo habitacional cuando se disponía a ingresar a su apartamento en compañía de su padre.

“Queridos vecinos, nuestro conjunto ha vivido un suceso muy triste que nos ha dejado con el corazón dolido y muchas emociones difíciles de expresar…Hoy más que nunca necesitamos unirnos, apoyarnos y rodearnos como comunidad…Por eso se propone un espacio de recogimiento y esperanza, para orar por la paz, la fortaleza y el consuelo de todos…Unámonos con fe y amor, porque juntos podemos traer calma a nuestros corazones y paz a nuestro hogar”, reza el comunicado emitido por los residentes del conjunto.

Durante el encuentro, se encendieron velas como símbolo de esperanza, justicia y rechazo a toda forma de agresión contra las mujeres.

Este acto reafirma el compromiso de la Policía Nacional con la protección de los derechos de las mujeres, la promoción de la equidad de género y el fortalecimiento de los lazos comunitarios que permiten construir entornos seguros y libres de miedo.

Cortesía La Policía Metropolitana de Barranquilla hizo acompañamiento en el evento a través del Grupo de Policía Comunitaria y la Patrulla Púrpura.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, manifestó: “Hoy encendemos una luz por todas las mujeres que merecen vivir sin miedo. Desde la Policía seguimos trabajando de la mano con la comunidad para prevenir, atender y acompañar cada caso de manera oportuna.”

La Policía Metropolitana de Barranquilla invita a todas las mujeres a denunciar cualquier hecho de violencia a través de la línea 155, la línea de emergencia 123 o la Línea Contra el Crimen 3178965523, donde recibirán orientación y acompañamiento profesional, garantizando absoluta reserva.

Justicia por Kelly Jhoana

Pese a que alias El Negro se había entregado a las autoridades el mismo día del crimen, Carlos De Arco, padre de la víctima, pide a las autoridades que al feminicida “le caiga todo el peso de la ley” y no quede en libertad, cómo se ha evidencia en los últimos días en casos similares.

Jhony Olivares Momentos en los que Carlos de Jesús De Arco Pérez, padre de Kelly Jhoana, narra como sucedieron los hechos.

“Que se haga justicia, porque sinceramente la muerte de una hija es algo muy doloroso… Uno no sabe cómo hace uno. Porque yo fui papá y mamá para ella. La mamá de ella murió en un accidente, y duré con ellos, con mis tres hijos, casi siete años cuidándolos y dándoles todo, no es justo que me la quiten así”, sentenció.

La mujer de 34 años deja huérfana una niña cuya edad oscila entre los 12 y 14 años de edad. Según el padre, su hermana se hará cargo de ella y pedirá la custodia para velar por sus necesidades.

“Mi hija es la que se va a hacer cargo de mi nieta, porque ella se lo pidió. Y ella vive con ella, porque como estudia, tiene horario, entonces ella es la que le va a pedir al papá que le firme la custodia de la niña…Ella se va a hacer cargo y todo lo que mi hija quería hacer con ella, ella dice que se lo va a cumplir: que la niña se gradúe, vaya a la universidad y todo eso”, finalizó.