La comunidad del municipio de Juan de Acosta se encuentra abatida por la tristeza tras el violento asesinato de un adulto mayor en horas de la mañana de este miércoles 8 de octubre.

La víctima fatal fue identificada como Oscar Emilio Suárez Pallares, de 65 años, también conocido como ‘Don Oscar’ por sus allegados y amigos.

Según el reporte entregado por la Policía del Atlántico, el cadáver de la víctima fue hallado por los moradores del sector a eso de las 6:30 a. m. en la trocha ‘Calentura’, ubicada en el corregimiento del Vaivén, jurisdicción de Juan de Acosta.

Al caminar por el sector, los testigos se percataron del cuerpo sin vida de Suárez, quien presentaba un impacto por proyectil de arma de fuego en la región occipital y una herida abierta en la región parietal con objeto contundente, mismas que le provocaron la muerte de forma instantánea en el lugar de los hechos.

Asimismo, fue hallada una motocicleta marca BAJAJ de placas DCS-36D, color negro, en la cual se transportaba el adulto mayor.

El Departamento de Policía Atlántico, a través de sus unidades de Investigación Judicial e Inteligencia, adelanta las labores correspondientes para dar con la identificación, ubicación y captura de los responsables de este hecho.

La Policía Nacional invita a la comunidad a suministrar información que permita avanzar en las investigaciones comunicándose de manera confidencial a la Línea Contra el Crimen 3178965523 o a la línea de emergencias 123.