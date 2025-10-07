La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que logró la captura de un hombre en el barrio Rebolo de la capital del Atlántico por violencia intrafamiliar.

De acuerdo al informe, unidades adscritas a la Estación de Policía San José capturaron al hombre en flagrancia, durante labores de patrullaje y control en la carrera 33 con calle 8. “Los uniformados observaron una aglomeración de personas que señalaban a un sujeto, quien se encontraba sobre el techo de una vivienda, como el presunto agresor de una mujer”.

Los uniformados identificaron al agresor y dialogaron con la víctima, quien manifestó que el sujeto la había agredido físicamente y la había intentado asfixiar. Al parecer el hecho se registró durante una discusión por un teléfono celular.

“El capturado fue informado de sus derechos como persona capturada y posteriormente trasladado a las instalaciones de la URI Barranquilla, para su judicialización por el delito de violencia intrafamiliar”, se lee en el informe de la Policía.

“Nuestra institución rechaza de manera categórica cualquier acto de violencia contra la mujer. Continuamos fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para garantizar la seguridad y el respeto por los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar”, declaró el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza.