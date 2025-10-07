La Policía Nacional, logró la captura en flagrancia de cuatro personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los barrios Las Américas (sector Las Tablitas) de Barranquilla, Soledad 2000 y Vista Hermosa en el municipio de Soledad, durante la ejecución de cinco diligencias de allanamiento y registro.

Durante el operativo se incautaron 380 gramos de cocaína, 415 gramos de marihuana, 188 gramos de base de coca y 220 pastillas de clonazepán.

Estos elementos eran utilizados para la dosificación y expendio de drogas en beneficio de los grupos delincuenciales organizados (GDCO) ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, bajo la coordinación de alias El Ñía y Mauricio Quesero, respectivamente.

Los inmuebles allanados en Barranquilla eran empleados para la dosificación y comercialización de estupefacientes, mientras que los puntos intervenidos en Soledad se encontraban bajo control de los grupos delincuenciales organizados, quienes coordinaban actividades de microtráfico en la zona.

Con estas diligencias se afectaron directamente las rentas criminales de los grupos, estimadas en aproximadamente $7 millones de pesos semanales.

Los capturados, identificados con los alias Olga, Alexa, Chencho y Miguelito, registran antecedentes judiciales, siendo ‘Chencho’ y ‘Miguelito’ señalados por los delitos de amenazas y falsedad en documento público.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, expresó: “Este resultado refleja el compromiso de nuestras unidades especializadas en la lucha contra el microtráfico. Continuaremos ejecutando operaciones contundentes para garantizar la seguridad y tranquilidad de los barrios afectados”.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a reportar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o de la Línea Contra el Crimen 3178965523, garantizando absoluta reserva de la información.