Un nuevo caso de desaparición se reportó en el municipio de Soledad tras la caída de una persona al arroyo El Platanal, en medio de las fuertes lluvias que cayeron este viernes 3 de octubre en Barranquilla y su área metropolitana.

Usuarios de redes sociales señalaron que la emergencia se presentó en el sector de ‘Cinco Bocas’, en la Ciudadela Metropolitana, cuando un hombre fue arrastrado por la fuerte corriente del arroyo que cruza por la zona, cerca del puente ubicado en inmediaciones de la nevada de Coolitoral.

Según testigos, la víctima fue identificada como Alfonso, un hombre de aproximadamente 50 años que, de acuerdo con personas del sector, sufría de convulsiones y presentaba una condición que dificultaba su comprensión de situaciones de riesgo.

Vecinos relataron que intentaron advertirle que no cruzara el arroyo debido al alto nivel del agua y la fuerza de la corriente, sin embargo, Alfonso no acató las advertencias, siguió caminando, resbaló y fue arrastrado por la corriente ante la impotente mirada de quienes intentaban ayudar.

Este lamentable hecho ocurre pocos días después de que otro joven perdiera la vida en circunstancias similares en el mismo arroyo, lo que ha generado preocupación en la comunidad por la falta de medidas preventivas y de control en esta zona crítica durante la temporada de lluvias.

Se trató del caso de Albes Jesús Revilla Maza, un menor de 15 años que fue reportado como desaparecido desde la noche del lunes 29 de septiembre tras caer al arroyo El Platanal, en inmediaciones del barrio Siete de Agosto, en Soledad.

De acuerdo con las versiones de testigos, Albes Jesús había sido visto con vida por última vez cuando salió en horas de la tardes del lunes a ejercitarse en el Polideportivo de Soledad 2000.

En ese momento, una torrencial lluvia cayó por todo el sector y el menor, junto con otros compañeros, empezaron a jugar en la calle entre la fuerte tormenta. Sin embargo, la alegría pasó al miedo en un abrir y cerrar de ojos cuando el adolescente cayó hacia las turbulentas aguas del mencionado arroyo.

Tras varias horas de la ardua búsqueda, casi 36 horas, para tragedia de sus allegados, el cuerpo del joven fue hallado sin vida a orillas del arroyo El Platanal.

Su padre, Albes Rafael Revilla Valencia, en diálogo con EL HERALDO, recordó el pasado miércoles 1 de octubre las últimas palabras que intercambió con su hijo y la amarga forma en que se enteró de su fallecimiento.

“Desde el primer momento tuve una corazonada. Sentía la preocupación, lo busqué y lo busqué...Ayer (martes) lo estuve buscando hasta las 12 de la noche, hoy me desperté, me paré de la cama a las 4:00 de la mañana porque no podía quedarme tranquilo”, narró.

Según el relato del progenitor, un amigo del menor fue quien le reveló lo que había acontecido aquella tarde de lunes, aunque unas horas después de la tragedia. “El amigo me dijo que mi hijo se cayó, pero que le dio miedo avisar y se fue para su casa. Eso pasó como a las nueve y media de la noche”, sostuvo Revilla.

Revilla recordó con claridad las últimas palabras que cruzó con su hijo antes de salir de la casa: “Papá, dame permiso que voy a entrenar. Yo vengo antes de las 9.” A lo que él respondió: “Bueno, dale, ven temprano, que la comida va a estar lista temprano”.

Ya con el permiso del padre, el menor salió de su casa eso de las 6:00 de la tarde rumbo al parque donde solía hacer calistenia, una disciplina de barras y ejercicios de fuerza.

La búsqueda no se detuvo entre el martes y la mañana del miércoles. Revilla contó que se encontraba junto a miembros de la Defensa Civil organizando labores para encontrarlo cuando recibió la peor noticia. “Yo venía con ellos en el carro de la Policía, cuando llamaron y me avisaron que había un cuerpo. Ahí me trajeron, ya identificado”, dijo con la voz quebrada.