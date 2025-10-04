Lo que prometía ser una tarde normal en las corralejas de Sabanalarga terminó siendo empañada por un violenta riña que dejó como saldo un hombre muerto, al menos 16 heridos y hasta un menor aprehendido.

El hecho de intolerancia se registró a eso de las 6:40 p. m. del viernes 3 de octubre, en la entrada que conduce a la vereda San Andrés, jurisdicción de Sabanalarga.

Según las primeras informaciones, mientras un toro salía al ruedo y recorría el campo, un hombre de 33 años y otro joven se enfrentaban a sangre fría con armas blancas, específicamente banderillas de toro.

En medio del asedio, el adolescente corrió hacia los palcos en un intento de escape de su contrincante, pero este fue más rápido y logró jalarlo antes de que ingresara. Acto seguido, el sujeto empezó a darle estocadas con la banderilla para luego escapar hacia el centro del campo.

Sin embargo, fue alcanzado por unas personas quienes le propinaron múltiples mortales heridas: dos puñaladas en el tórax, una en la costilla y otras más cerca del pómulo izquierdo.

Malherido, la víctima fue rápidamente trasladada en una ambulancia hasta la Clínica San Rafael del municipio de Sabanalarga, donde los médicos de turno informaron que había ingresado sin signos vitales.

La Policía del Atlántico informó que en medio de la riña logró la aprehensión de un menor, quien también resultó herido y fue trasladado al mismo centro médico, donde permanece con diagnóstico estable.

Actualmente el agresor se encuentra en proceso de judicialización por el delito de homicidio.