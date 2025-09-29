Se conocen nuevos detalles sobre el trágico accidente tránsito ocurrido a primeras horas de la mañana de este lunes en el corregimiento de Molinero, jurisdicción de Sabanalarga, y en el que perdió la vida un motociclista identificado como Emerson Ahumada Cantillo, de 38 años y oriundo de del corregimiento de Arroyo de Piedra.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 5:30 a. m., Ahumada conducía su motocicleta marca AKT de placas DNB-44E a la altura del kilómetro 65+500 en la Vía Cordialidad, jurisdicción de Sabanalarga.

En ese momento, un vehículo tipo furgón de placas WCT-015, que era conducido por un hombre identificado por las autoridades como José Luis Parra Muñoz, de 45 años, transitaba en el sentido Cartagena-Barranquilla.

Durante el recorrido, las autoridades revelaron que, al parecer, Ahumada invadió el carril contrario, según lo que observaron los peritos en el sitio, y terminó chocando brutalmente contra el furgón, lo que los llevó a ambos a descarrilarse y quedar volteados a un lado de la vía entre los matorrales.

Tras colisionar, el hombre de 38 años quedó tendido sobre la maleza, falleciendo en el lugar de los hechos debido al potente impacto. Por su parte, el conductor del furgón fue trasladado en una ambulancia hasta la Clínica San Vicente de Sabanalarga bajo pronóstico reservado.

Uniformados de la Policía de Tránsito y demás autoridades competentes se trasladaron hasta el lugar para adelantar las labores de inspección y controlar la movilidad en la zona.