El Juzgado 19 Penal Municipal de control de garantías de Barranquilla ordenó en las últimas horas el traslado a prisión de Carlos Mario Venecia, de 54 años y conocido con el alias de El Viejo, uno de los cinco hombres procesados por la Fiscalía por el millonario hurto a la joyería Neogold, localizada en el centro comercial Le Meridiem, en hechos ocurridos el pasado 18 de agosto.

Venecia fue uno de los cinco sujetos que capturaron el mismo día por ese acto criminal y, según las autoridades, su participación se basó en desarmar a un guarda de seguridad del centro comercial del norte de Barranquilla, para no poner en riesgo a sus cómplices.

Captura de video Una cámara de seguridad captó el momento del robo en la joyería.

“Carlos Mario Venecia intimidó con un revólver al vigilante en el centro comercial, lo redujo a condiciones de indefensión y pretendió hurtar su arma de dotación (revólver Indumil cal. 38L). El despojo del arma buscaba asegurar la huida de los demás partícipes que previamente habían sustraído joyas del establecimiento”, se leyó en medio de las audiencias preliminares contra el procesado.

Ante la resistencia del vigilante, el hoy capturado accionó el arma en su contra con intención homicida, sin causar lesión por la reacción de la víctima, quien logró neutralizarlo.

En ese sentido, el ente investigador le imputó a Venecia los cargos de homicidio agravado en grado de tentativa; Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; Hurto calificado y agravado y hurto calificado y agravado en grado de tentativa, los cuales no fueron aceptados por el individuo.

En las audiencias también se ventiló que el capturado registra 13 anotaciones en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por los delitos de tráfico de estupefacientes, extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado, lesiones personales, entre estas, dos sentencias condenatorias.

Frente a los otros procesados por el hurto, cabe reseñar que el pasado miércoles 3 de septiembre el juez Primero Penal de Soledad con funciones de control de garantías ordenó el traslado a centro carcelario de Danny José Cantillo Tirado, Samuel David Calderón Ramos, Maicol Douglas Villareal Martínez y Ricardo José De la Rosa Beltrán.

Policía

En el caso de la mujer capturada, este medio conoció que fue dejada en libertad, de manera temporal, luego de que su abogado argumentara a su favor que ella era la acompañante de uno de los capturados y que solo había sido “invitada a comer ese día”.