La noche de este 9 de septiembre la tranquilidad del municipio de Baranoa fue interrumpida por un hecho violento en inmediaciones del cementerio viejo de la población, en el barrio Góngora.

Lea también: Asesinan al secretario de Gobierno del municipio de Pradera, Valle del Cauca, cuando veía el partido de Colombia

Un hombre, aún sin identificar, fue ultimado a bala en repetidas ocasiones por pistoleros que lo sorprendieron por la parte de atrás del camposanto.

La víctima quedó tendida en el suelo y murió en el acto. Vestía camiseta vino tinto y pantaloneta negra, como elemento característico tenía tatuajes en la pierna derecha.

Lea también: Incendio en Rincón del Mar, San Onofre, dejó millonarias pérdidas y dos heridos

Luego del hecho criminal, uniformados de la Policía fueron alertados y se desplazaron hasta el lugar para adelantar las labores de rigor.

De momento se desconoce los móviles que habrían llevado al asesinato de este sujeto y de los posibles responsables del mismo.

Lea también: Capturan a joven que intentó golpear a su madre y causó daños en una vivienda durante una riña intrafamiliar

Unidades de la Policía ya adelantan las pesquisas para dar los con los autores materiales del crimen que huyeron con rumbo desconocido.