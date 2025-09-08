En horas de la tarde de este domingo 7 de septiembre un joven resultó herido en medio de un ataque a bala. El hecho negativo se registró en el barrio Villa Fidela, ubicado en el municipio de Juan de Acosta.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 4:36 p. m., la víctima, de 23 años de edad, se encontraba departiendo con otras personas por el sector antes mencionado.

Sin embargo, el joven sostuvo una discusión con un particular quien, sin mediar palabra, esgrime un arma de fuego y le dispara en múltiples oportunidades. Posterior al ataque se da a la fuga a pie con rumbo desconocido.

Entretanto, la víctima fue auxiliada por sus amigos, quienes lo trasladaron hasta el hospital municipal para luego ser remitido hasta la Clínica Reina Catalina de Baranoa debido a la gravedad de sus heridas.

Los médicos de turno informaron que el hombre registraba dos heridas a la altura del tórax anterior. Actualmente recibe atención médica con diagnostico crítico.

Agentes de la Sijín de la Policía del Atlántico adelantan labores de campo con el fin de esclarecer los hechos y dar con la captura del responsable. De igual forma, las autoridades no han revelado la identidad del joven herido.