Las autoridades policiales y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Malambo indagan información sobre un incendio que se presentó en la madrugada de este domingo 24 de agosto en el barrio El Concorde, el cual dejó afectaciones en dos viviendas, una de estas en donde funcionaba una barbería, y a dos motocicletas que estaban parqueadas en la zona externa del negocio.

Usuarios de redes sociales señalaron que el caso se presentó pasada las 12:30 de la madrugada y sobre los móviles se manejaron al menos dos versiones.

La primera estuvo asociada a un supuesto caso de intimidación cometido por sujetos que se desplazaban en motocicleta. Al parecer, los individuos frenaron en el sitio y lanzaron una bomba incendiaria o ‘molotov’, con la finalidad de hacer destrozos en el lugar.

A pesar de la hora, dentro de barbería, se encontraban algunas personas y estas debieron ser evacuadas por los bomberos voluntarios y la comunidad. Por fortuna, no resultaron heridos ni afectados.

La otra versión que rondó sobre el hecho estuvo relacionada con un incendio accidental, al parecer, provocado en la parte externa de la barbería.

EL HERALDO trató de confirmar con las autoridades la versión del ataque con la bomba incendiaria, pero, hasta el momento, no ha habido respuesta.