Momentos de angustia vivieron los transeúntes que circulaban por la Clínica El Carmen, ubicada en la carrera 38 con calle 70B, durante la mañana de este jueves 5 de junio, luego de que se registrara un tiroteo entre un hombre y unos motorizados.

Leer más: Motorizados atentan a bala contra un hombre en Primero de Enero, Baranoa

De acuerdo con el testimonio de las personas, siendo la 1:00 p. m., un sujeto caminaba por la zona cuando dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

Sin embargo, el hombre portaba un arma de fuego tipo traumática y les realizó varios disparos, lo que terminó originando la balacera, logrando así repeler a los presuntos criminales.

“Fue algo muy horrible porque en ese momento nosotros estábamos trabajando de manera normal hasta que escuchamos los tiros, inmediatamente corrimos hasta el interior y nos resguardamos de las balas porque uno nunca sabe que puede pasar”, narró uno de los testigos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla en diálogo con EL HERALDO, informó que, de este tiroteo afortunadamente no se registraron personas heridas ni fallecidas. A su vez no se registraron capturas, puesto que no se encontraban ni los delincuentes ni la víctima del hecho.