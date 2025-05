El comandante de la Primera División del Ejército Nacional, el brigadier general William Fernando Prieto Ruiz, entregó un completo informe sobre la situación de orden público y seguridad en la región Caribe, destacando las acciones operacionales, los retos frente a las estructuras criminales y el trabajo articulado con otras instituciones del Estado para hacer frente a las dinámicas ilegales que afectan especialmente a los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira y Bolívar.

Leer más: Condenan a responsables de masacre en Rionegro en la que murieron atlanticenses

En diálogo con EL HERALDO, el alto oficial reconoció el accionar de los grupos armados organizados (GAO) como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc, los Pachenca y otras organizaciones criminales locales, que afectan la seguridad de las ciudades y áreas rurales.

“Cuando hablamos de afectar o atacar algunas estructuras es claro que nuestra misión es de frente contra los GAO”, afirmó el comandante, resaltando la labor continua de inteligencia y acción en las zonas más complejas.

Uno de los focos críticos señalados es Ciénaga, en el departamento del Magdalena, donde se han venido adelantando operaciones coordinadas con la Segunda Brigada y la Policía Nacional. También se mencionaron movimientos delictivos en el sur del Cesar y zonas costeras del Atlántico, lo cual requiere un enfoque regional más que departamental. “Yo no puedo separar Magdalena, Atlántico, de lo que pasa en el Cesar o sur de Bolívar. Estas son las que me corresponden como comandante de la Primera División”, señaló.

Insistió en que el Ejército ha logrado avances importantes frente al GAO Clan del Golfo y el GDO de los Pachenca, mediante acciones de inteligencia y fuerza que han permitido someter o capturar a integrantes claves de estas organizaciones. El comandante destacó que muchas veces los sometimientos voluntarios de miembros de estas estructuras ofrecen información de alto valor sobre sus rutas, dinámicas y vínculos, permitiendo a la inteligencia militar anticiparse a futuras amenazas.

Rentas criminales

El general explicó que las estructuras criminales operan en función de economías ilegales como el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales, la extorsión y el secuestro. Estas actividades no solo generan ingresos para los grupos, sino que también provocan la expansión territorial y la confrontación entre organizaciones. “En el norte del país, la economía ilegal es la que marca el accionar criminal. Estas organizaciones buscan controlar rutas, zonas estratégicas y territorios clave para lucrarse”, expresó.

Lea también: Asesinan a tiros a un hombre frente a su hija en Nueva Esperanza

En este escenario, la articulación entre Ejército, Policía, Fiscalía, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y autoridades locales es fundamental para cortar los flujos financieros y operacionales de estas bandas. “Hay personas que no aparecen, que son anónimas, y que están lucrándose silenciosamente de estas actividades. Esas también deben ser investigadas y neutralizadas”, añadió.

En esa línea, el comandante anunció reuniones con el gobernador del Atlántico y alcaldes municipales, para presentar las capacidades del Ejército y solicitar apoyo institucional. “No se trata de que solo el Ejército o la Policía actúen. Requiere un esfuerzo coordinado. Los alcaldes y gobernadores tienen herramientas que pueden ayudarnos en esta tarea”, expresó.

También insistió en que el Ejército se mantiene neutral en temas políticos. “Nosotros no nos involucramos en intereses particulares. Somos garantes de la Constitución y custodios de la democracia”, aclaró, haciendo un llamado a que no se instrumentalice a las fuerzas armadas con fines electorales o sectoriales.

Reclutamiento forzado

El crecimiento de estas estructuras también se explica por el reclutamiento forzado, especialmente de jóvenes, y por una cultura de ilegalidad que permea varios sectores. El general Prieto mencionó cómo muchas veces las comunidades son cómplices indirectas del crimen al tolerar conductas como el uso de motos sin papeles, la evasión de controles o la falta de denuncias. “El miedo es personal, pero si rompemos esa barrera y se denuncia, se puede lograr la tranquilidad”, sostuvo.

Le puede interesar: Autoridades analizan videos clave para esclarecer el crimen del cantante vallenato Diego Pineda

Reiteró que el Ejército está presente, atento y listo para actuar. Sin embargo, subrayó que las capacidades no son infinitas y que no puede haber un soldado en cada municipio. “Una de nuestras tareas también son operaciones militares en profundidad, y no podemos desatenderlas por estar solamente cumpliendo funciones policiales. A veces se cree que tener un soldado parado en una vía es suficiente, pero el verdadero trabajo es mucho más complejo”.

Resultados e impacto

Aunque evitó centrarse exclusivamente en cifras, el alto oficial aseguró que diariamente se producen resultados positivos en operaciones contra el crimen. “Más que el número de armas incautadas, me enfoco en el impacto que tienen estas acciones en la tranquilidad de las comunidades”, sostuvo. Además, resaltó que se están articulando mecanismos como la línea 107, desde donde la ciudadanía puede denunciar y, en algunos casos, recibir beneficios si la información deriva en resultados concretos.

Finalmente, reiteró que las Fuerzas Militares, en particular el Ejército Nacional a través de su Segunda Brigada, se mantendrán trabajando de manera ininterrumpida. “La presencia del soldado va más allá de estar con un fusil. Es inteligencia, acción integral, protección del territorio y apoyo a todas las instituciones del Estado. Nuestro compromiso es con la comunidad en general, no con intereses particulares”, concluyó.