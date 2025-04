Tras el asesinato de Juan David Gutiérrez Cabarcas, de 33 años de edad, un reconocido locutor de Ponedera que murió de un disparo en la espalda en medio de un intento de hurto por parte de unos criminales que intentaron despojarlo de su motocicleta en la vía Oriental, la alcaldía municipal de Ponedera se pronunció frente al negativo hecho y rechazó contundentemente el accionar de los delincuentes.

“La alcaldía municipal de Ponedera, rechaza vehementemente el vil asesinato de Juan David Gutiérrez Cabarcas. Joven respetuoso, serio, buen amigo; de sólidos principios y valores… Acompañamos a sus padres y familiares en este difícil momento y rogamos para que Dios les de fortaleza y consuelo. El recuerdo de Juan David permanecerá imborrable en nuestra memoria”, se lee en el comunicado.

La alcaldía municipal de Ponedera lamentó el trágico hecho.

Por esta razón la alcaldía municipal informó de una recompensa de hasta $5 millones a la persona que brinde información que permita la identificación y captura de sus homicidas, con el objetivo de que su muerte no quede impune y sus victimarios libres.

Familia pide justicia

Con la voz entrecortada y decaída, su sobrino Alexander Gutiérrez le narró a EL HERALDO los recuerdos más alegres que mantiene de su tío Juan David, una figura muy importante en su vida, puesto que él fue quien inicialmente le inculcó el amor por el periodismo, razón por la que siguió sus pasos y se decidió en estudiar comunicación.

“Era una persona muy carismática, desde que inició con su proyecto de la locución él quiso estudiar más y logró concluir su carrera en la Universidad Autónoma del Caribe, son buenos recuerdos y enseñanzas las que me quedan de mi tío, gracias a eso en su momento seguí sus pasos y me encaminé en la comunicación y el periodismo”, afirmó Gutiérrez.

Actualmente la Policía del Atlántico se encuentra realizando una investigación para dar con la ubicación de los criminales que le arrebataron la vida a su tío. Sin embargo, el joven pidió a las autoridades que hagan justicia por Gutiérrez, ya que su muerte fue repentina e injusta.

“Que se haga justicia. Realmente dejar todo en manos de Dios. Más allá de eso, pues él es quien se encarga de tener también pues acciones en esto y sí, justicia, porque pues realmente era algo que de cierta u otra forma en su momento era inesperado. Sin embargo, por actos de la delincuencia vienen a pasar este tipo de situaciones que en su momento nos deja anonadado y en shock”, finalizó el allegado.

Homenaje de TV Ponedera a Gutiérrez

Con profunda tristeza Jorge Luis Cerpa Lobo, Director del canal TV Ponedera, lamentó el terrible fallecimiento de su colega y amigo, con quien vivió anécdotas para el recuerdo lejano y no para una situación tan triste como esta.

“Un muchacho muy trabajador y alegre, su muerte nos toma por sorpresa porque Juanda era un buen hombre, nunca tenía problemas con nadie, si tú necesitabas su ayuda él te la daba”, expresó Cerpa.

Por dicha razón publicó un video en la página principal de TV Ponedera, en donde se aprecia una de sus más recordadas transmisiones de ambos personajes en plena fiesta de Carnaval, cubriendo de inicio a fin el tradicional recorrido.

Juan Gutiérrez laboró durante al menos tres años a la par de Cerpa Lobo, cubriendo eventos del municipio y las fiestas del Carnaval.

“Él me veía por ahí con aquel amor que corría y me abrazaba, me preguntaba ahora, este año (2025), para la batalla de flores, yo lo llamé y le dije, Juan, necesito que me vengas a ayudar para la transmisión de la batalla de flores pero él no pudo porque estaba ocupado”, explicó el director.