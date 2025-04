El viernes anterior decenas de personas fueron testigos de la acción criminal que acabó con la vida de Julián Sánchez, un hombre de 44 años de edad que se desplazaba en una bicicleta todoterreno y fue atacado por un pistolero en moto, en cercanías de la institución educativa San Juan Bosco, en Sabanagrande.

Testigos dijeron que Sánchez había dejado a un menor de edad en el mencionado plantel y que luego de girar su vehículo, aparentemente con dirección a su vivienda, fue abordado por el desconocido. Al menos tres impactos hicieron blanco en su humanidad, lo que ocasionó su muerte instantánea.

Si bien en estos dos últimos días no se han establecido móviles del crimen, es decir esa muerte no se ha asociado a una hipótesis, para los pobladores de este municipio de la banda oriental del departamento del Atlántico resulta dramático vivir con la muerte encima, bajo zozobra, con la circulación de panfletos intimidantes, pues hace recordar cuando hace unos 20 años atrás este territorio estaba dominado por paramilitares del frente José Pablo Díaz de las extintas Autodefensas.

Sin incluir este último hecho de sangre del hombre que viajaba en su todoterreno, Reynell Badillo, investigador académico, en una publicación en redes sociales y en diáologo con este medio, se refirió a la situación de esta población y de sus vecinas de la banda oriental, con respecto a los homicidios.

“En Sabanagrande, solo entre enero y el 2 de abril de 2025, ya hubo más homicidios que durante todo el 2024. Ha habido nueve homicidios en cuatro meses. El único año más violento fue el 2004, con 13. Estamos ante una crisis de seguridad severa”, analizó Badillo.

Y continuó: “no es el único municipio, el 2024 fue el año con más homicidios en Palmar de Varela desde el 2003. Y el 2023 fue el año más violento de Santo Tomás desde el 2006. El tipo de homicidios observados (masacres, homicidios selectivos, listas con nombres que son ejecutadas, etc...) son típicos de estructuras del crimen organizado”.

Finalmente el experto opinó que las alcaldías “deben empezar por reconocer que no se trata de delincuencia común y responder adecuadamente. ¿Qué están haciendo para prevenir que la violencia escale todavía más?”, cuestionó.

Mapa de los municipios que están en alto riesgo de homicidios.

Una lectura similar a la del investigador académico hizo recientemente el docente y director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, Janiel Melamed, quien hizo un análisis de los hechos violentos que se presentaron en municipios por fuera del área metropolitana en el reciente espacio ‘Diálogos sobre Seguridad Ciudadana’, evento que se llevó a cabo en un auditorio del centro de educación superior.

Inicialmente el profesor Melamed analizó situación en los municipios restantes del Departamento del Atlántico, que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla, los cuales mostraron “una tendencia de detrimento vertiginoso y acelerado”.

“A la fecha, el cierre del trimestre de este 2025 deja 32 homicidios intencionales en el Departamento del Atlántico frente a 14 que se registraron en el mismo periodo del año pasado. Eso es un Incremento del 128 % y deja un mal pronóstico si se analiza en términos de tendencia, pues en tan solo 3 meses la @Gobatlantico enfrenta en registros homicidas el 41 % de los casos de todos los homicidios registrados en 2024, que fueron 77, precisó.

Este aumento de los homicidios en poblaciones fuera del área metropolitana de Barranquilla podría estar relacionado, como se ha dicho en ocasiones anteriores, con las disputas por el control de las rentas ilícitas, en particular el narcotráfico y la extorsión, que libran actores criminales como ‘los Costeños’, ‘los Pepes’ y ‘los Rastrojos-Costeños’, entre otros.

En ese sentido, Melamed recalcó que en informes anteriores se había “advertido en mapa el nivel de riesgo departamental por presencia de estructuras criminales en el Atlántico y que requerían de atención focalizada”.

Posterior a ello, el académico insistió en que hoy tres municipios se encuentran en “muy alto riesgo” por su posicionamiento estratégico como nodos de interconexión territorial en los 3 ejes Oriental, Central y Costero del Departamento. Estos son Juan de Acosta, Sabanalarga y Santo Tomás, este último vecino de Sabanagrande y Palmar de Varela, también con casos recientes de homicidios.

Operación policial

Esta semana, en el marco de la operación ‘Apolo’, agentes adscritos al Gaula del Departamento de Policía Atlántico, con apoyo de Fiscalía y la Fuerza Aérea, lograron la captura en flagrancia de cuatro sujetos por múltiples delitos, entre esos extorsión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento de captura se realizó mediante una diligencia de registro y allanamiento en una zona urbana del municipio de Sabanalarga, donde se logró incautar una granada de fragmentación, 97 gramos de estupefacientes, seis panfletos extorsivos y dos celulares.

Durante la investigación se logró establecer que estos capturados eran integrantes del grupo delincuencial ‘B.R.C’ o ‘Bloque de Resistencia Caribe’, nombre que hoy quieren promover integrantes de ‘Los Costeños’.

Según la autoridad, los criminales se dedicaban a las actividades delincuenciales como cobro de extorsiones a pequeños, medianos y grandes comerciantes de los municipios de Repelón, Manatí, Sabanalarga y Luruaco.

En relación con estos resultados, una fuente judicial señaló que esta es la demostración que las estructuras criminales que hoy tienen dominio en Barranquilla y su área metropolitana tratan de expandir sus mercados en cuanto al “microtráfico y extorsión”, pero también para tener el dominio de territorios en los que muy probablemente se les puede sacar algún provecho criminal.

Frente a la operación policial, no hay que dejar pasar por alto que el año anterior, a finales de agosto, la Policía del Atlántico dejó en evidencia la presión ejercida por la estructura criminal de ‘los Pepes’ sobre las poblaciones de Sabanagrande y Santo Tomás, en donde cometieron al menos 14 homicidios.

En esa línea, a través de la ‘Operación Caribe’, las autoridades en Atlántico lograron la detención de cinco presuntos miembros de ‘Los Pepes’ con tentáculos en dichas poblaciones. Entre los detenidos estuvieron la pareja sentimental y la mamá de alias El Gomelo, quien permanece recluido en la cárcel de La Tramacúa y era el líder de esta organización ligada a la estructura de alias Digno Palomino.

Ahora, la fuente sugiere que los ‘Pepes’ tratan nuevamente de apoderarse del negocio de las rentas criminales en estas poblaciones del oriente del Atlántico y por eso se han disparado los homicidios en la zona, al chocar contra los ‘los Costeños’ que aterrizaron cuando estos fueron detenidos.

Llamado del Alcalde

Darwin Rosales Mora, alcalde de Sabanagrande, en entrevista con EL HERALDO, manifestó sentirse “preocupado” por la actual situación de seguridad.

Darwin Rosales Mora, Alcalde de Sabanagrande.

“En todo el año pasado tuvimos ocho homicidios y este año ya, en lo que va, tres meses y unos días, ya llevamos once homicidios por sicariato. Es una situación preocupante, un tema que nos preocupa no solamente a mí, sino a todo nuestro equipo de gobierno y a toda la población de Sabanagrande. La gente no se puede imaginar: en este momento todo el mundo tiene miedo, nadie sale. Las calles, a partir de las 9:00 de la noche o 10:00 de la noche, están solas. Las casas solas, antes la gente se sentaba en las puertas de las casas y, pues, hoy existe el miedo que gente que alguien vaya a recibir algún tipo de impacto por equivocación o por que vaya a pasar algo cerca de ellos”, declaró el mandatario.

Reconoció haber mantenido reuniones con el comandante de la Policía del Atlántico, coronel John Harvey Peña, y haber solicitado presencia militar en la zona en un par de ocasiones, pero “creo que nos hemos quedado cortos”.

“Ya hoy le quiero pedir el apoyo directamente a nuestro gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, a José Luque, que es el secretario de gobierno del Departamento del Atlántico, y elevar también a instancias nacionales, porque necesitamos en realidad el apoyo ya de parte de todos, para devolverle la tranquilidad a nuestro municipio”, resaltó.

El viernes anterior el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, en visita al departamento, tuvo un encuentro con el gobernador Verano en su despacho.

De esa reunión, entre ciertos temas, se proyectó la creación de una escuela enfocada a dar las herramientas a los miembros de las autoridades para combatir el flagelo de la extorsión. Según la autoridad, esta ayudaría a combatir este delito que agobia a todo el departamento y también se cobra vidas.