Testimonios de varias personas y evidencia balística, así como registros fotográficos y de videos, sirvieron para que la Fiscalía Seccional Atlántico vinculara al presunto integrante de la estructura criminal ‘los Costeños’ Wilson Alfonso Luna Pérez, alias Cocuán, con el asesinato en octubre del año anterior de Jorge Armando Molinares Malvido, empleado de una estación de gasolina.

Luna Pérez fue capturado el pasado viernes 5 de abril por detectives del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana, en cumplimiento a una orden de captura emanada por un juez.

Y en audiencias preliminares ante el juez 14 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, el ente investigador reveló cómo sucedieron los hechos el 25 de octubre de 2023, momento en que fue atacado a tiros Molinares Malvido mientras trabajaba en la estación de gasolina de la calle Murillo con carrera 24, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

La agencia fiscal señaló que Jorge Molinares Malvido estaba en turno en la Estación de Servicio San Antonio, cuando al lugar arribaron armados Luna Pérez y un cómplice. La tarea era exigirle un monto de dinero a la víctima, al parecer, por extorsiones que ya habían hecho previamente, vía telefónica desde prisión, dos jefes de la estructura criminal en mención, conocidos con los alias de ‘Ojeda’ y ‘Cachete’.

En otras noticias: Criminales matan a cobradiario dentro de vivienda en Juan de Acosta

Aparentemente de esa acción fueron testigos unas personas que se encontraban en el punto y otras que, desde un negocio situado frente a gasolinera, también notaron una discusión entre los desconocidos y el hombre que portaba su uniforme de trabajo.

'Un testigo presencial señaló que la víctima forcejeó con las dos personas. Incluso, escuchó cuando uno de estos le dijo: —entrega la plata, ¿te vas a hacer matar?...Esa misma persona también expresó: ¿tú crees que esta arma es de mentira?...te voy a pegar tu tiro y luego disparó', precisó el representante del ente investigador, en medio de las diligencias.

Lea también: Un hombre fue asesinado por sicarios en Las Flores

Producto del ataque, Molinares Malvido terminó herido y fue llevado inicialmente al Camino Adela de Char. Luego lo remitieron al Hospital General de Barranquilla y su muerte se produjo horas después a ese segundo traslado.

El investigador señaló en las diligencias que alias ‘Cocuán’, oriundo de Santa Catalina, Bolívar, también fue identificado por unos tatuajes que testigos recordaron en durante sus declaraciones.