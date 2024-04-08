Un operario contratista de la compañía Gases del Caribe, identificado como Jurgen José Calvo Cantillo, de 29 años de edad, resultó muerto en la noche de este domingo 7 de abril tras un ataque a bala que se registró en la calle 73C con carrera 13, entre los barrios Lipaya y La Esmeralda, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

{"titulo":"Ataque a bala en terraza de casa en Las Malvinas deja a un hombre muerto ","enlace":"https://www.elheraldo.co/judicial/ataque-bala-en-terraza-de-casa-en-las-malvinas-deja-un-hombre-muerto-1084589"}

La Policía Metropolitana registró que hacia las 9:10 de la noche dos sujetos motorizados llegaron hasta la ubicación en mención y dispararon contra unas personas que permanecían a un costado de la vía, recostados en un carro.

Producto de dicho ataque resultaron heridos Jurgen José y otro hombre identificado como Yeison de Jesús González Bermúdez, de 27 años y de oficio mototaxista.

A este último, con tres balazos en diferentes partes del cuerpo, fue llevado a un centro asistencial del barrio El Bosque. Mientras que Jurgen, con un balazo en la cabeza, fue auxiliado y trasladado al Hospital del barrio La Manga, adonde falleció mientras era atendido en urgencia.

Este hecho de sangre sucedió en simultáneo a uno ocurrido en el barrio Las Malvinas, en la misma localidad.

En ese ataque también resultó muerto un hombre y otro herido.

{"titulo":"La vida pasa y con ella se van sueños: último mensaje de víctima en El Parque","enlace":"https://www.elheraldo.co/judicial/homicidio-en-barrio-el-parque-este-fue-el-ultimo-mensaje-de-la-victima-la-vida-pasa-y-con"}

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que hacia las 9:15 de la noche, pistoleros en moto arribaron a la calle 88 con carrera 7C, frente a un domicilio adonde compartían en la terraza de una casa Óscar David Martínez Hernández, de 32 años de edad, y un acompañante llamado Nicanor Borrero.

Borrero murió de manera instantánea en el sitio.