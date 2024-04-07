En las instalaciones de la Clínica Regional de la Policía murió en las últimas horas de este domingo 7 de abril un hombre identificado como Juan Carlos Coronado, vecino de la Urbanización El Parque de Soledad, quien había resultado víctima de un ataque a bala mientras se encontraba en la terraza de un establecimiento comercial de la zona.

Dos versiones se trenzan sobre este nuevo hecho criminal, pues algunas personas de sector donde ocurrieron los hechos, en la calle 45 con carrera 41D, hablaron de un ataque sicarial, pero para otros se trató de un caso de atraco al que la víctima opuso resistencia y terminó baleado.

(Le puede interesar: Asesinan a pareja en terraza de vivienda del barrio Las Nieves )

En la zona pidieron a las autoridades mayor presencia policial, alertando no solo de reiterados casos de hurto sino de intentos de estructuras criminales por extorsionar a los comerciantes de la zona.

Esa es otra hipótesis que no se descarta, que Coronado haya estado en el lugar equivocado cuando sujetos armados dispararon contra el local donde se encontraba.