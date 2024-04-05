Un ‘apuro’ de dinero llevó recientemente a un barranquillero a buscar distintas alternativas de préstamos y, para evitarse inconvenientes con los populares ‘pagadiarios’, encontró una 'salida rápida' a su necesidad a través de una aplicación anunciada en el Play Store.

De acuerdo con lo expuesto por el denunciante este descargó 'Hola Dinero', aplicación que lleva desde este 2024 promocionándose en redes como TikTok y anuncios de otros espacios.

'En esta aplicación prestan dinero. Dan 6 días para pagar y, por ser la primera ocasión, hasta ofrecen promociones para prestar más adelante. Pero cobran el 66% por intereses en la tarifa de servicio. Decidí usarla el 29 de marzo y hasta el 4 de abril tenía plazo para reembolsar. Resulta que un día antes, comenzaron a presionarme, como les respondí inconforme y los bloqueé, me siguieron escribiendo desde otros números, todos de Ecuador y lo peor llegó cuando hicieron un montaje de que era un violador con una foto mía. Hasta tienen todos mis contactos porque los piden para continuar con el acceso al inicio, cuando se descarga la aplicación. Imágenes sexuales venían incluidas para que creyeran que era yo realmente', expresó el denunciante.

Y continuó 'tienen en el montaje mi cédula, teléfono, una dirección inventada y amenazaron hasta un familiar en los mensajes de WhatsApp. Así decía el montaje:... ayúdanos a encontrar a este violador. Se hace pasar por militar y se la pasa violando mujeres, después las mata y las pica en pedazos, desapareciéndolas en pipotes de ácido…'. Comparte la imagen y no permitamos que esta persona quede libre. Eso lo publicaron en redes'.

No obstante, según el denunciante, la arremetida fue más fuerte cuando se pasa el límite o la hora de hacer el reembolso de lo prestado vía virtual.

La persona dijo que le escribieron: 'Tienes 10 min para pagar, si no estás muerto en vida…'. 'Desde ahí empeoró todo en WhatsApp, con amenazas de muerte y montajes e intentos de extorsión incluidos', anotó.

Luego de estas amenazas, el denunciante decidió interponer una denuncia en la sede de la URI de la Fiscalía Seccional Atlántico por el delito de constreñimiento ilegal, plasmado en el artículo 182 del Código Penal.

En el relato de los hechos este aportó que 'Copliquido SAS es la empresa recaudadora de los pagos del préstamo que aparece siempre en las páginas para pagar en el banco donde se hace el proceso por PSE. Su sede está en Bogotá y tiene dos años de fundada, indica Datacrédito en su web'.