Durante la tarde y la noche del jueves, la muerte rodó por las calles del sur de Barranquilla. Un menor de 12 años falleció tras ser embestido por un camión en el barrio Me Quejo. Un adolescente de 17 sucumbió ante el impacto de una ambulancia en La Alboraya. En segundos, veintinueve años de metas y expectativas se disiparon sobre el asfalto.

Las autoridades anunciaron la investigación de los casos, mientras la indignación tomaba la delantera en redes sociales. Dos familias hoy lamentan la tragedia.

Isaías David Quijano Monsalvo, estudiante de sexto grado del Colegio La Libertad, murió arrollado a las 3:25 de la tarde por un furgón cuando cruzaba la calle 83 con carrera 21D del barrio Me Quejo, suroccidente de Barranquilla. Era su cumpleaños número 12 y no había ido a clases por el partido de Colombia-Bolivia, en las eliminatorias al Mundial de Fútbol Rusia 2018. La celebración de la familia Pereira Monsalvo empezó bien temprano y terminó de forma absolutamente inesperada.

Isaías David avisó a su familia que iba para la tienda a comprar un trompo, pero nunca volvió.

'Él salió acompañado por un amigo, solo nos dijo que iba para la tienda y se regresaba enseguida a la casa', expresó Jeison Pereira, padrastro del menor fallecido.

'En el video que nos suministraron observamos que antes de cruzar la calle, Isaías mira para un lado y otro, pero el problema es que las lomas del barrio hacen que los carros vengan a exceso de velocidad. Así pasó con el camión que mató a nuestro hijo', contó el hombre sumido en una mirada perdida en los recuerdos del segundo de los seis menores que estaban bajo su potestad.

Añadió que no pudo hablar con el conductor del automotor porque este fue trasladado la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía. Pidió a las autoridades extremar los controles en la zona, donde la mayoría de vehículos pasan a exceso de velocidad por la topografía del barrio.

En la noche

Unas cinco horas después, un adolescente de 17 años de edad encontró la muerte mientras cruzaba la calle 45 (Murillo) con carrera 7F, en el barrio La Alboraya.

El joven, identificado por su madre como José David Torres Romero, fue arrollado por una ambulancia de placas IRV 323, adscrita a la Clínica Campbell, cuando intentaba cruzar la Murillo con dos amigos, a las 8 de la noche.

Testigos afirmaron que el vehículo se movilizaba a gran velocidad por el carril de Transmetro.

Según el dictamen médico, el adolescente ingresó sin signos vitales a la Clínica Campbell, presentando un trauma craneoencefálico, una hemorragia en el conducto de su oreja derecha y las fosas nasales y una quemadura en la región frontal. Tenía fracturada ambas piernas en la región de tibia y peroné.

Su madre, Heykis Romero Vizcaíno, manifestó a las autoridades que su hijo salió de su vivienda ubicada en la carrera 7A con calle 30, barrio El Limón, e 'iba a cenar con unos amigo en la 8'.

Ayer al mediodía aún eran notorias las marcas que dejaron las llantas en la calle, producto del intento del conductor por frenar la ambulancia. El mismo vehículo implicado trasladó a la víctima hasta el centro médico.

'No entiendo cómo esa ambulancia iba a exceso de velocidad, si en ese lugar se conduce por debajo de 30 kilómetros por hora, ese señor excedió dicho límite', expresó la madre.