En un puesto de control ubicado en el kilómetro 105, sector del peaje del municipio de Puerto Colombia, miembros de la Policía de Tránsito y Transporte del Atlántico capturaron a Enrique Quintero, quien viajaba en un bus de servicio público, llevando consigo 21.400 dólares falsos, equivalentes a 62 millones de pesos.

Al requisar un bolso que llevaba Quintero, los funcionarios hallaron el dinero falso al igual que un camuflado pertenenciente a las Fuerzas Militares. De acuerdo con las autoridades, el dinero falso pretendía ser

ingresado al comercio de Barranquilla.

El capturado y el dinero falso incautado fueron dejados a disposición de la URI de la Fiscalía para que sea procesado por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera.