En operativos desarrollado en los departamentos de Atlántico, Sucre y Norte de Santander, la Fiscalía, con apoyo de la Policía, capturó a siete personas que hacían parte de una banda que se encargaba de adulterar y comercializar medicamentos de alto costo.

De acuerdo con el reporte oficial, la banda ‘los Inducidores’ o ‘los Caribeños’ como se hacían llamar, también comercializaba medicinas ingresadas de contrabando desde Venezuela.

Los delincuentes tenían su zona de influencia entre Atlántico, Sucre y Norte de Santander.

A las siete personas capturadas se les imputarán cargos por los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y enajenación ilegal de medicamentos.

Tenían en su poder 10.000 tabletas de alto costo cuyo valor comercial está calculado en 180 millones de pesos.

La Fiscalía reveló que encontró elementos probatorios que demuestran que la banda ‘los Inducidores’ o ‘los Caribeños’ comercializaba medicinas de manera ilegal provenientes de Venezuela, pero además, traficaba con productos utilizados para el tratamiento que se realiza para pacientes con cáncer, VIH, lupus y diabetes, entre algunas otras, que son atendidas por diferentes Instituciones Prestadoras de Salud del Caribe.

Las autoridades también hallaron que la banda tenía un centro de almacenamiento donde acumulaba y adulteraba antibióticos renales, anticonvulsivos y tratamiento para enfermedades relacionadas con el sistema nervioso.

A muchos de estos medicamentos, dice el informe oficial, les alteraban las fechas de vencimiento antes de ser distribuidos en poblaciones de los tres departamentos donde operaba la banda.