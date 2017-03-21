Durante la tarde del lunes, integrantes de la Sijín hallaron en la calle 5 con carrera 49, barrio La Bendición de Dios, suroriente de Barranquilla, una cabeza humana.

El miembro superior, que ingresó a las instalaciones de la sede de Medicina Legal, fue hallado en buenas condiciones, como si hubiese estado refrigerado, y podría ser de Rodys Alberto Campo Guerrero, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado el pasado jueves en la calle 4 con carrera 49 del mismo sector, a una cuadra de donde hallaron la cabeza.

La víctima, según sus familiares, vivía en la calle 11 con carrera 34 del barrio Rebolo y estuvo preso seis años por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Hace cuatro meses había salido de la Cárcel Modelo.

Un tío de Rodys Alberto reconoció el cuerpo de su sobrino por la ropa que tenía puesta y por un tatuaje que tenía en su pierna derecha , el cual ilustraba el nombre de su mamá, con una espada y una iguana.

Con el de Campo Guerrero ya son 16 las personas que han sido descuartizadas o decapitadas desde 2011 en Barranquilla y el área metropolitana.

El coronel José Luis Palomino, subcomandante de la Policía Metropolitana, afirmó que la institución maneja la hipótesis de que dos hombres se llevaron a Campo Guerrero de Rebolo al barrio Villanueva, y en este sector le quitaron la vida, generándole la mutilación. Luego lo habrían tirado en el sector de la Bendición de Dios.

Dos hombres se habrían llevado a Rodys Campo en una moto para después matarlo, estudia la Policía.