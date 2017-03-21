Compartir:
Por:  William Colina Páez

Durante la tarde del lunes, integrantes de la Sijín hallaron en la calle 5 con carrera 49, barrio La Bendición de Dios, suroriente de Barranquilla, una cabeza humana.

El miembro superior, que ingresó a las instalaciones de la sede de Medicina Legal, fue hallado en buenas condiciones, como si hubiese estado refrigerado, y podría ser de Rodys Alberto Campo Guerrero, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado el pasado jueves en la calle 4 con carrera 49 del mismo sector, a una cuadra de donde hallaron la cabeza.

La víctima, según sus familiares, vivía en la calle 11 con carrera 34 del barrio Rebolo y estuvo preso seis años por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Hace cuatro meses había salido de la Cárcel Modelo.

Formol, nailon y sutura: así se embalsama un desmembrado

Un tío de Rodys Alberto reconoció el cuerpo de su sobrino por la ropa que tenía puesta y por un tatuaje que tenía en su pierna derecha , el cual ilustraba el nombre de su mamá, con una espada y una iguana.

Con el de Campo Guerrero ya son 16 las personas que han sido descuartizadas o decapitadas desde 2011 en Barranquilla y el área metropolitana.

El coronel José Luis Palomino, subcomandante de la Policía Metropolitana, afirmó que la institución maneja la hipótesis de que dos hombres se llevaron a Campo Guerrero de Rebolo al barrio Villanueva, y en este sector le quitaron la vida, generándole la mutilación. Luego lo habrían tirado en el sector de la Bendición de Dios.

Dos hombres se habrían llevado a Rodys Campo en una moto para después matarlo, estudia la Policía.