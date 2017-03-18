En el despliegue operativo de la Estrategia Nacional Contra el Secuestro y la Extorsión, funcionarios del Gaula Atlántico capturaron a Kenneth Núñez, de 24 años, requerido por la Fiscalía Primera Especializada, emanado por el Juez Primero Promiscuo con Funciones de Control de Garantías por el delito de extorsión.

El arresto de Núñez ocurrió en la calle 20 con carrera 16A del municipio de Baranoa, luego de labores de inteligencia.

'El sujeto extorsionaba a una niña de 14 años, exigiéndole la suma de $20 mil pesos a cambio de no publicar sus fotos íntimas en las redes sociales', manifestó la Policía del Atlántico.

La modalidad en la cual iba a ser víctima la adolescente es conocida como ‘Sexting’, que consiste en el envío de fotografías y videos íntimos a otras personas sin contacto físico, a través de medios tecnológicos. Kenneth Núñez aprovechó el material para extorsionar a su víctima, a cambio de no difundirlas en las redes sociales.

Las principales víctimas de este tipo de extorsión son mujeres y menores de edad. De acuerdo con el director del Gaula de la Policía Nacional, general Fernando Murillo, las cifras en lo corrido hasta febrero de 2017 'son alentadoras'; 155 denuncias comparadas a las más de 600 registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que significó una reducción del 72%. La Policía invitó a la comunidad a seguir denunciando hechos delictivos a través de la línea única de emergencia 123.