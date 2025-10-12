“¡Con mucho, mucho amor!” Esa era la frase de cabecera de Walter Mercado, el astrólogo que se convirtió en una leyenda de la televisión, llenando de misticismo y esperanza millones de hogares con sus predicciones. Aunque la estrella puertorriqueña ya no está físicamente entre nosotros, su particular visión de la astrología sigue guiando a sus seguidores.

Lea también: José Carlos Navarro, el monteriano con el puntaje perfecto en las Pruebas Icfes

El conocimiento de Walter no se perdió con su muerte. Su legado fue recogido con devoción por su sobrina, Betty B. Mercado, quien continúa compartiendo sus enseñanzas y esa energía positiva tan característica.

Entre los tesoros que nos dejó, están sus famosos números de la suerte. Estos dígitos no son aleatorios; son el resultado de la sabiduría astrológica que Walter usaba para conectar a cada signo del zodiaco con una vibración numérica que puede atraer la fortuna.

Si busca un pequeño empujón del destino o quiere sintonizar su energía para atraer la prosperidad, continúe leyendo. Aquí le mostramos cuáles son los números de la suerte que, gracias al trabajo de su sobrina, siguen vigentes para cada signo.

Lea también: Remates de vivienda con Bancolombia: hay apartamentos desde los 90 millones de pesos

Aries

Se dedicará a pensar como subir sus ingresos. Quedarse en casa no será buena respuesta. Acepte invitaciones, haga amistades y busque contactos.

Números de la suerte: 8, 49, 21

Tauro

Le resultará difícil concentrarse en sus tareas inmediatas, pero su entusiasmo respecto a planes sociales no tendrá límites.

Números de la suerte: 30, 2, 22

Géminis

Día para compras, no para adquisiciones importantes. Logrará una comunicación excelente con quienes le rodean y dará a conocer sus ideas.

Números de la suerte: 1, 22, 29

Cáncer

Solucionará fácilmente una situación irritante con el ser amado. Parecerá tener la palabra exacta para cada ocasión.

Números de la suerte: 5, 47, 30

Lea también: Xavi Hernández habló sobre el fichaje de Luis Díaz para el Barcelona: “Es un futbolista de talla mundial”

Leo

Aún subsistirá una preocupación del día anterior. Momento excelente en el plano del amor. Una velada tranquila en el ámbito del hogar será lo mejor.

Números de la suerte: 10, 46, 44

Virgo

Sostendrá una conversación con el ser amado en relación al dinero. No tome decisiones laborales que alterarán su vida. Noche especial para descansar.

Números de la suerte: 5, 37, 45

Libra

No estará seguro de querer recibir invitados hasta no terminar algunas tareas domésticas. No se involucre en amores clandestinos. Tendrá problemas.

Números de la suerte: 22, 58, 60

Escorpión

Su hábito de querer olvidar todo cuando tiene un problema no le hará ningún bien. Tendrá que enfrentar la situación directamente o habrá complicaciones.

Números de la suerte: 8, 44, 28

Sagitario

Alguien a quien conozca accidentalmente podría, en cierto momento, impulsar su carrera. Evite hacer vida social hoy. Descanse lo suficiente.

Números de la suerte: 9, 19, 34

Capricornio

Una situación monetaria podrá hacerle sentir mal éticamente. Planee viaje divertido para un futuro próximo. Noche para el amor y la recreación.

Números de la suerte: 16, 20, 32

Acuario

Acuerdos con socios y clientes. Evite firmar contratos por ahora. Investigue todas las opciones para asegurarse de hacer un buen trato. Crisis en el hogar.

Números de la suerte: 4, 44, 26

Piscis

Estará verdaderamente sociable y será el alma de una fiesta. Pero no se agote. Necesitará su energía para atender responsabilidades laborales. Sucederá algo afortunado.

Números de la suerte: 17, 48, 33