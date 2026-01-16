Agentes del Gaula de la Policía, bajo la coordinación de la Fiscalía URI, capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Rafitas’, en el municipio de Maicao, La Guajira.

Los privados de la libertad, conocidos con los alias de ‘Negrón’, ‘Otto’ y ‘Vigil’, cumplían roles dentro de la estructura criminal relacionados con sicariato y logística. De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos serían actores multicrimen, dedicados a actividades como extorsión, porte ilegal de armas de fuego y hurto, entre otras conductas delictivas.

Sus acciones afectan directamente a distintos gremios del municipio de Maicao y el corregimiento de Paraguachón, entre ellos comerciantes, constructores, transportadores, hoteleros, estaciones de servicio y docentes, generando temor e intimidación.

Dicha banda tenía como modus operandi realizar extorsiones a comerciantes, exigiendo sumas de dinero que oscilaban entre 10 y 100 millones de pesos para presionar a sus víctimas, ejecutaban atentados contra residencias y establecimientos comerciales, mediante disparos, con el fin de generar zozobra y obligarlos a acceder a sus exigencias económicas.

Asimismo, se estableció que, a través de las extorsiones, el tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes, esta estructura delincuencial fortalecía su brazo financiero, consolidándose como una organización criminal en la región.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un Juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.