Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía, capturaron a una persona requerida por la justicia por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes en carreteras del departamento de La Guajira.

Leer más: Reportan ráfagas de disparos muy cerca del Palacio de Miraflores la noche de este lunes

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 23 de la vía Palomino–Riohacha, donde realizaban labores de registro y control a personas. Al verificar los antecedentes, se evidenció que el ciudadano Norman Hernández González presentaba orden de captura vigente, emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado N.° 1 de Valledupar, para cumplir condena por el delito antes mencionado.

Por lo que de inmediato, el mencionado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, garantizando el respeto por sus derechos y el debido proceso.

Ver también: Procuraduría General investiga presunta inejecución de la sanción al rector (e) de Uniatlántico Rafael Castillo

Finalmente, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, manifestó que, “seguimos fortaleciendo los controles en los principales corredores viales del departamento para ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia. Estas acciones hacen parte de nuestro compromiso permanente en la lucha contra los delitos y en la protección de la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”.