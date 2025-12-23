En el marco del Plan Navidad ‘Una Navidad con Propósito’, integrantes de la Policía Comunitaria de la Estación de Policía San Juan del Cesar realizaron una jornada de sensibilización sobre los riesgos del uso de la pólvora en los barrios El Centro, Mercado Público y El Prado.

La actividad estuvo dirigida a comerciantes y vendedores informales, con el fin de promover prácticas seguras durante las celebraciones decembrinas.

Recomendaciones

Durante la jornada se recordaron recomendaciones clave para prevenir accidentes: no permitir que menores manipulen o se acerquen a la pólvora bajo ninguna circunstancia. Evitar el uso personal de artículos pirotécnicos y dejarlo exclusivamente en manos de expertos. Recordar que la pólvora no es un juego y puede causar lesiones graves o fatales.

Ante cualquier emergencia, comunicarse de inmediato con la línea 123 de la Policía Nacional.

Con estas actividades, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de la niñez y adolescencia, promoviendo celebraciones responsables y libres de riesgos en La Guajira.