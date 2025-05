🍿 Palomitas con salsa de soja, miel y parmesano 🍿 ✨ ¡Nada mejor que un día de manta, peli y 𝗽𝗮𝗹𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗰𝗮𝘀𝗲𝗿𝗮𝘀 para disfrutar del mejor plan en casa! 🎥🍿 Pero no hablamos de las típicas de bolsa, sino de unas palomitas gourmet con un toque especial de 𝘀𝗮𝗹𝘀𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗷𝗮, 𝗺𝗶𝗲𝗹 𝘆 𝗽𝗮𝗿𝗺𝗲𝘀𝗮𝗻𝗼. 🌟 Estas palomitas son superfáciles de hacer, y en menos de 10 minutos tendrás una delicia que te sorprenderá. Olvídate de las opciones comerciales y anímate a probar esta receta que combina lo salado, dulce y umami en cada bocado. ¡Te aseguramos que no podrás dejar de comerlas! 🤤 ✨ ¡Pruébalas y cuéntanos qué te parecen! ¿Qué no puede faltar en tu tarde de peli y manta? ¡Cuéntanos en los comentarios! 🎬🛋️ 👇 Por aquí abajo os dejamos la receta para que probéis en casa 👇 INGREDIENTES: 70 g de granos de maíz 30 ml de Aceite de Orujo de Oliva 2 cucharadas de salsa de soja 1 cucharada de aceite de sésamo 1 cucharada de miel 45 g de queso parmesano ELABORACIÓN: 1. Cubre el fondo de una sartén con Aceite de Orujo de Oliva 2. Echa los granos de maíz y tapa dejando un pequeño hueco. 3. Cuando comiencen a explotar, remueve de vez en cuando y cuando dejen de oírse explosiones, retira. 4. En la misma sartén añade la salsa de soja, el aceite de sésamo y la miel. 5. Deja que reduzca un poco, agrega el queso y mezcla. Después añade las palomitas y revuelve hasta que se hayan impregnado de la salsa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Post en colaboración con @Aceite de Orujo de Oliva #AceiteOrujoOliva #palomitas #maiz #queso #parmesano #miel #palomitas🍿#recetafacil #palomitasdemaiz