En los últimos días, el nombre de Quentin Tarantino se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de versiones que aseguraban su supuesta muerte en medio de los bombardeos en Medio Oriente.

El rumor comenzó a circular en plataformas digitales luego de la escalada del conflicto en la región. Tarantino mantiene un vínculo personal con Israel, país donde reside desde 2018 junto a su familia, lo que generó especulaciones infundadas cuando se conocieron noticias sobre ataques en la zona.

Hasta el momento, no existe ningún reporte oficial, comunicado familiar ni confirmación de medios internacionales que respalde la versión de su fallecimiento.

Aunque todavía no hay evidencia que confirme la muerte del director de películas como Pulp Fiction o Kill Bill: Volume 1. Todo indica que se trata de un caso más de desinformación viral porque algunos de sus allegados dicen que está vivo.

Por eso, los mismos cercanos hacen un llamado a que estas noticias no pueden creerse tan fácilmente sin alguna verificación.

Por ahora, los fanáticos esperan que el director dé sus primeras declaraciones a raíz de este incidente.