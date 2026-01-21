El actor colombiano Gregorio Pernía recordó que antes de ser artista tuvo una realidad muy distinta.

Es uno de los actores más queridos de la televisión colombiana, pero Pernía tuvo que recorrer un camino lleno de sacrificios, incertidumbre y trabajos alejados de las cámaras.

En sus primeros años como actor, Gregorio Pernía tuvo que desempeñar distintos trabajos informales para poder sostenerse mientras asistía a castings y se formaba profesionalmente. Uno de los más recordados fue la venta de arepas, un oficio que él mismo ha mencionado en varias ocasiones como parte fundamental de su proceso.

Este trabajo no solo le permitió generar ingresos, sino que también le enseñó valores que hoy reconoce como claves en su carrera.

Lejos de avergonzarse de esa etapa, Pernía la recuerda como una de las más formativas de su vida, cuando entendió que el éxito no llega de la noche a la mañana.

Además, explicó que el teatro le dio las bases que más tarde marcarían su sello actoral como la seguridad escénica, manejo emocional y una interpretación auténtica que conecta con la audiencia.

Asimismo, contó que su ingreso a la televisión fue progresivo. Sus primeras apariciones fueron en papeles secundarios, participaciones breves que le permitieron hacerse visible dentro del medio y ganar experiencia frente a las cámaras.

Años después, todo ese recorrido encontró su recompensa con la llegada de El Titi, el personaje que lo catapultó a la fama y lo convirtió en una figura querida por el público colombiano.

Actualmente, se dedica al regreso de ‘Sin senos sí hay paraíso’ por Telemundo.