El cantante barranquillero Beéle volvió a ser tendencia, esta vez no por un lanzamiento musical, sino por una fotografía publicada en Instagram que lo muestra muy cercano a la modelo paisa Sara Orrego.

‘Agatha Christie: las siete esferas’, la nueva serie de Netflix: Tráiler y fecha de estreno

Miss México denunció haber sido humillada en Miss Universo por Nawat Itsaragrisil: “Nadie puede callarnos”

Polémica entre La Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia: “Fracasada”

La imagen ha provocado una ola de comentarios entre sus seguidores, que no tardaron en especular sobre una posible historia de amor entre ambos.

En la foto, se puede ver al intérprete posando frente a un espejo mientras Orrego sostiene su mano y toma la imagen. Aunque ninguno de los dos añadió una descripción o comentario, la instantánea fue suficiente para que los usuarios llenaran las redes de hipótesis.

Instagram beele Beéle y la modelo Sara Orrego

Algunos creen que se trata del inicio de un nuevo romance, mientras que otros apuntan a que podría ser parte de la promoción de un próximo video musical.

¿Quién es Sara Orrego, modelo que se tomó una foto con Beéle?

Sara Orrego, con más de dos millones de seguidores, es una de las modelos colombianas con mayor presencia en redes. Su nombre ha estado ligado al mundo del entretenimiento gracias a su trabajo como creadora de contenido y a su recordado intercambio en línea con Bad Bunny.

Instagram saraorrego Sara Orrego, modelo paisa que sale con Beéle en una foto

Su popularidad creció de forma exponencial en redes sociales como Instagram y TikTok, donde acumula millones de seguidores por su participación en diversas campañas publicitarias de moda, belleza y estilo de vida.

Pero, ni Beéle ni Orrego han confirmado si existe una relación sentimental entre ellos o si la fotografía forma parte de un proyecto artístico. El artista, por su parte, continúa enfocado en su carrera y se prepara para ofrecer seis conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Bogotá, un logro que consolida su éxito en la música urbana.