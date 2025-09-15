Tras despedirse del fútbol profesional en 2020, el exjugador del Porto y del Atlético de Madrid se ha dedicado por completo a la música cristiana.

En noviembre de 2015, durante un partido contra Chile por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, Martínez sufrió una grave lesión en su tobillo. Pese a someterse a varias cirugías y tratamientos durante más de tres años, nunca pudo recuperar el nivel que lo llevó a brillar en Europa.

Su último encuentro como profesional lo disputó el 27 de julio de 2020 con el Portimonense de Portugal.

🚨 "IR A UN MUNDIAL ES LO MEJOR QUE A UNO LE PUEDE PASAR" 🔥 AQUÍ TODA la entrevista con Jackson Martínez 📲 https://t.co/N6YxZNofgP



Por: @AlmonacidDilhan pic.twitter.com/hym5bQuNNu — Gol Caracol (@GolCaracol) September 9, 2025

“Muchas personas creen que dejé el fútbol para dedicarme a la música, pero la realidad es que una lesión me obligó a parar. En medio de ese proceso, surgió la oportunidad de compartir canciones con el público”, aclaró el chocoano.

En 2020 decidió lanzarse de lleno a su faceta artística, centrada en el rap cristiano. Recientemente presentó su álbum “UNÁ”, un proyecto colaborativo que incluye su tema favorito “Se enloqueció”.

La canción nació de las críticas que ha recibido por mencionar constantemente a Dios en sus letras. “Me dicen que me enloquecí, pero no me da vergüenza ni me dará vergüenza hablar de Dios”, afirmó.

El exgoleador reconoce que su nuevo camino ha generado reacciones divididas pues algunos lo respaldan, mientras que otros cuestionan su transformación.

Sin embargo, asegura que su compromiso está firme: “Quiero impactar corazones con mis canciones, mostrar transparencia y vivir lo que predico”.

“Mi vida cambió desde que comencé a caminar con el Señor. Hoy busco agradarle en todo lo que hago. El fútbol me dio herramientas de constancia y seriedad que ahora aplico en la música. Viene mucha música y estoy muy contento. Queremos que cada tema edifique vidas, porque esto va más allá de un proyecto personal: es un propósito con Dios”, dijo.