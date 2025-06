Luis Alberto Saavedra Ávila, conocido en el medio artístico como Alberto Saavedra, es una figura reconocida por su trayectoria en la radio y la televisión colombiana. En los años 70 se destacó por su trabajo en radionovelas, gracias a una voz versátil que le permitió interpretar personajes de todo tipo. Más tarde, con la llegada de la televisión, logró mantener su presencia en la industria, siendo recordado especialmente por su papel de Gervasio en la telenovela ‘Vecinos’.

(Le puede interesar: Shakira de ‘Yo me llamo’ denunció al imitador de Maluma por estafa)

En una reciente entrevista en el programa ‘La Red’, emitido por Caracol Televisión, este querido actor sorprendió al revelar un dato muy poco conocido respecto a su vida personal: fue adoptado y solo en la adultez supo quién fue su padre biológico.

De acuerdo con lo que le reveló al programa, durante su niñez tuvo una relación cercana con un hombre llamado Augusto, sin sospechar que era su padre. La verdad salió a la luz años después, cuando la hermana de este le llamó el mismo día de su fallecimiento.

(Vea aquí: Margarita Ortega anunció que tuvo una semana de hospitalización: ¿cómo está su salud?)

“Supe que él era mi papá porque la hermana de él, la noche que él murió, me llamó y me dijo: ‘supe que tenemos que compartir la tristeza’. Y le pregunté, ‘¿por qué?’ Y me contestó, ‘porque Augusto es tu papá’”, relató el actor.

Saavedra explicó que nunca le hablaron de su padre mientras crecía, y por ello tampoco sintió la necesidad de indagar, además, precisó que tampoco tuvo una relación demasiado cercana con su familia. De hecho, según dijo, lo que más influyó en su decisión de abandonar su hogar fue la falta de apoyo a su vocación artística.

(Lea también: El famoso influencer Khaby Lame fue detenido por agentes de inmigración y expulsado de Estados Unidos)

“Salí desde muy niño, porque no respetaban mis inquietudes. Y este señor, que resultó ser mi papá, me preguntaba mucho qué quería ser cuando creciera”, añadió.

La historia no terminó allí. Poco después de enterarse de la identidad de su padre, su madre —la mujer que lo crió— le confesó que tampoco era su madre biológica. “Ella me dijo: ‘tampoco soy tu mamá’ (…) Me hubiese gustado saber quién era mi mamá, conocerla”, dijo Saavedra. La mujer falleció en la década de los 90 sin haber revelado más detalles sobre su origen.

(Le sugerimos: ¿Quién es Nat Wolff? Este reconocido actor y cantante es el nuevo novio de Billie Eilish)

El actor aseguró no guardar rencor, aunque admite que todavía se pregunta por qué se le ocultó esa información durante tanto tiempo.