Margarita Ortega Cadavid es una de las presentadoras de noticias más queridas en la televisión colombiana. Además de hacer parte del noticiero del Canal 1, también es actriz y escritora, con una trayectoria incluye su participación en la novela ‘Detrás de un Ángel’, con la que comenzó en 1993.

Por eso, tras una publicación en sus redes sociales relacionada con su salud, preocupó a sus seguidores.

“Mi columna y yo. Yo le insisto todos los días sobre el camino que recorremos juntas y le muestro mis señales, le cuento sobre lo aprendido, soy paciente, su paciente, pero con severidad y poca sutileza se atrinchera, hace pataletas, corre y luego mete goles en otras canchas. En unas lejanas, raras y desconocidas. Me para en seco, me deja sin aire, me hace sentar. Me enseña, pero somos igual de tercas. Tal vez así, sin quererlo, decidimos explorar este destino”, se lee en una publicación en su cuenta de Instagram.

Agregó, sin especificar mucho, aunque claramente se trata de problemas con su columna: “Días de mucha introspección, entendiendo cada mensaje que escribe y describe mi cuerpo. Quienes merodean por esta cuenta ya saben cómo “andamos”... mi columna y yo”.

En otra publicación, informó que salió, después de una semana, del hospital. Otra vez sin dar muchos detalles.

“Gracias a todos por su compañía y sus voces de aliento. Luego de una semana hospitalizada pude llegar a casa y la crisis, finalmente, va quedando atrás. Hoy regreso a lo cotidiano con enorme emoción. De nuevo, y con todo mi corazón: Gracias”, publicó.

Las publicaciones cuentan con cientos de comentarios, muchos de ellos de sus mismos compañeros, tanto actuales como los que tuvieron la oportunidad de compartir trabajo con ella.