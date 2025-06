Lo que comenzó como una relación de camaradería entre dos artistas que compartieron escenario en el programa televisivo ‘Yo me llamo’, terminó en una disputa económica que ya ha tomado un rumbo judicial. Andrea Correa, conocida por su imitación de Shakira en el concurso, acusa a su excompañero Klismann Moncada, imitador de Maluma, de haberse apropiado de una suma de dinero que ella entregó con la intención de invertir.

En declaraciones al programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, Correa relató que el conflicto surgió a inicios de 2025, cuando regresó a Colombia y retomó contacto con Moncada. En una conversación amistosa, le comentó su interés por destinar parte de sus ahorros a una inversión que le generara ingresos adicionales. Fue entonces cuando Moncada le presentó una supuesta oportunidad financiera.

“Él me explicaba que entre más dinero pusiera, mayor era el porcentaje de ganancia diario”, contó Correa al medio. Aunque en un primer momento pensó en invertir 40 millones de pesos, terminó entregando solo 20 millones.

Sin embargo, según su versión, Moncada le insistió en que ese monto no era suficiente para activar la inversión y le pidió otros 15 millones, lo que despertó en ella sospechas sobre la fiabilidad del negocio.

La artista asegura que, al pedirle la devolución del dinero, recibió evasivas por parte del imitador: “Me empezó a decir que tenía problemas con su cuenta, que no podía sacar dinero ni hacer transferencias. Además, ya no me hablaba como antes y comenzó a viajar mucho”, expresó.

Consultado por ‘La Red’, Klismann Moncada reconoció haber usado parte de los recursos, aunque sostuvo que no fue con intención de estafar. Según explicó, atravesaba una situación personal difícil relacionada con la salud de su madre.

“Mi mamá estuvo muy mal de salud. Entré en desesperación y usé parte de esa plata. Reconozco que me equivoqué al no decirle nada, pero no sabía cómo manejar lo que estaba viviendo en ese momento”, afirmó.

El caso ha provocado un distanciamiento definitivo entre ambos imitadores, quienes en su momento compartieron una estrecha amistad forjada en los pasillos del programa. Más allá del deterioro en lo personal, la disputa ha tomado un rumbo legal.

Correa afirma no haber recibido devolución alguna, aunque Moncada dice haber realizado pagos a través del mánager de ella, y mostró lo que serían comprobantes de dichas transacciones.

No obstante, la imitadora sostiene que no ha recibido ningún abono, y que actualmente no cuenta con un contrato formal que respalde el acuerdo entre ambos, lo que complica cualquier acción legal. Además, su condición de no residente en Colombia en este momento representa un obstáculo adicional para ella.

Hasta ahora, no se ha instaurado una denuncia penal formal, pero Correa no descarta acudir a las autoridades si no obtiene una solución.