Jonathan Joss, de 59 años, conocido por dar voz a John Redcorn en la serie animada King of the Hill y por interpretar al jefe Ken Hotate en Parks and Recreation, fue asesinado a tiros el pasado domingo en San Antonio, Texas.

Según un comunicado publicado en redes sociales por su esposo, Tristan Kern de Gonzales, Joss fue atacado mientras visitaba la propiedad donde solía vivir, la cual había sido consumida por un incendio meses atrás.

El actor se encontraba recogiendo su correo cuando ocurrió el tiroteo. Kern también reveló que ambos habían sido víctimas de amenazas y acoso homofóbico durante los últimos dos años.

No obstante, el Departamento de Policía de San Antonio informó el lunes que no existen pruebas que vinculen el crimen con la orientación sexual de Joss, pese a las especulaciones en línea que lo califican como un posible crimen de odio.

El presunto autor del homicidio, Sigfredo Álvarez Ceja, de 56 años, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato. Medios locales señalan que Álvarez Ceja era vecino de Joss, y que habían sostenido múltiples disputas antes del incidente.

En enero, Joss relató a medios locales que su antigua casa había sido objeto de vandalismo, lo que provocó un incendio que acabó con la vida de sus tres perros mientras él se hospedaba en un hotel por seguridad.

“Éramos recién casados. Elegimos el Día de San Valentín. Estábamos buscando una casa rodante y planeando nuestro futuro”, escribió su esposo, lamentando profundamente la pérdida.

De ascendencia apache de las Montañas Blancas y comanche, Jonathan Joss tuvo una destacada carrera como actor, participando en producciones como Ray Donovan, Tulsa King, Walker, Texas Ranger, y en videojuegos como Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption, The Walking Dead: Michonne y Wasteland 3. Se esperaba su regreso en el próximo reboot de King of the Hill, producido por Hulu.