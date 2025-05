Por estos días, Andrés Altafulla no solo canta, compite y enamora en ‘La casa de los famosos Colombia 2025’, también se ha convertido en una figura que despierta debates, suspiros y más de un “¿y este por qué es que es famoso?”.

Mientras las luces del reality iluminan sus pasos y las cámaras no le pierden el rastro, hay un detalle de su vida que pocos conocían y que ha salido a flote gracias a una conversación dentro de la casa estudio: el costeño es ingeniero civil.

Y es que, aunque hoy muchos lo identifican como cantante y creador de contenido, antes de buscar el aplauso del público, Andrés buscó el diploma. “Estudié para que mis papás no me tacharan”, dijo sin rodeos, revelando que su paso por la universidad fue más una promesa cumplida a su familia que un proyecto de vida personal.

Se formó como ingeniero civil, terminó su carrera y, apenas tuvo el cartón en mano, tomó un camino totalmente distinto: la música.

La revelación sorprendió no solo a sus compañeros de competencia, sino también a miles de televidentes que siguen su paso por el programa del Canal RCN. Pues, lejos de ser solo el “nuevo”, el que entró a mitad de temporada o el que mantiene una relación con Karina García, Andrés ha demostrado que detrás del artista hay disciplina, estudios y decisiones difíciles.

¿Cómo llegó Altafulla a ‘La casa de los famosos’?

La entrada de Altafulla al reality fue cualquier cosa menos silenciosa. Su aparición tardía generó incomodidades, especialmente en Camilo Trujillo, quien desde el primer momento expresó su descontento con su ingreso.

No obstante, la verdadera confrontación ha sido con Yina Calderón, una de las participantes más polémicas del show, quien no solo ha desestimado su presencia en la competencia, sino que también lo ha acusado de no merecer un lugar entre los finalistas.

El ambiente se caldeó aún más cuando comenzaron a circular rumores de un vínculo previo entre Yina y Andrés, algo más que una simple amistad.

Las tensiones en pantalla han alimentado las teorías del público, que no pierde detalle de los intercambios entre ambos. Pero mientras los dardos vuelan, Altafulla se mantiene firme y enfocado, demostrando que sabe jugar el juego, y no solo el emocional.

Su paso por ‘Protagonistas de novela’ hace algunos años ya había dejado ver que Andrés tenía madera para el espectáculo. Desde entonces, su presencia en redes se hizo más constante, sus canciones comenzaron a rotar, y poco a poco fue consolidando una carrera musical que, si bien no ha explotado a nivel nacional, sí le ha generado una comunidad fiel.

Uno de sus sencillos, ‘Amigos nada más’, ha sido rescatado por sus seguidores ahora que su visibilidad ha aumentado gracias al reality.

La participación de Altafulla en ‘La casa de los famosos’

Pero no todo ha sido música y televisión. En la casa estudio, Altafulla ha demostrado tener estrategia. Compró el polémico “sobre de las tentaciones”, participó activamente en las dinámicas grupales y, aunque fue expulsado en una ocasión, el apoyo del público lo trajo de vuelta, lo que lo posicionó como un contendiente de peso.

Su relación con Karina García también ha sido clave: entre caricias, confidencias y noches compartidas, el romance ha sido uno de los hilos narrativos más fuertes de esta temporada.

Ahora, mientras el final de ‘La casa de los famosos’ se acerca y se desconoce cuál de todos los participantes podría quedarse con el millonario premio, solo una cosa queda clara: Andrés Altafulla no es solo un concursante más, es el tipo de personaje que rompe moldes. Ingeniero por deber, artista por vocación, y estratega por instinto.